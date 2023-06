Wertvolle Hilfe, um lebenswerte Städte und Gemeinden zu schaffen

200 Besucher aus Unterfranken bei Jahrestagung der Städtebauförderung in Amorbach- Referate über gelungene Projekte

Amorbach 25.06.2023 - 15:02 Uhr 2 Min.

Der Tagungsort war nicht zufällig gewählt: Hier konnten die rund 200 Gäste sehen, was dank Städtebauförderung möglich wurde: Eine alte Halle, die mit Hilfe der Stiftung Schulz-Halle, der Stadt Amorbach zum Kulturzentrum umgebaut wurde.

Regierungspräsident Eugen Ehmann rief Bürgermeistern, Planern sowie Vertretern der kommunalen Bauämter in Erinnerung, dass Forderungen zum Klimaschutz mit Bodenentsiegelungen und Flächenrecycling bis hin zur Dachbegrünung und Nutzung klimaschonender Baustoffe mehr und mehr in den Fokus rückten. Lebendigkeit und Vielfalt der Stadt- und Ortskerne zu erhalten und die Innenentwicklung zu stärken, müsse das gemeinsame Ziel sein. Das Finanzbudget für Unterfranken hierfür sei gegenüber dem Vorjahr mit 37,5 Millionen Euro etwa konstant geblieben, sagte Ehmann. Er bat darum, angemeldete Projekte voranzutreiben und die Mittel abzurufen.

Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt stellte seine Stadt vor, die ein einzigartiges Bildungsangebot von der Krippe bis zur Hochschulreife vorhält und bislang über 40 Millionen Euro dafür investiert hat. Die Lage im Odenwald, umrahmt von viel Natur und Wald, habe aber auch Nachteile für die Außenentwicklung: Die Stadt habe keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Innenstadt sei in weiten Teilen von Gebäuden und Baudenkmälern gesäumt, die unter Ensembleschutz stehen, so Schmitt. Deshalb habe man beispielsweise abwägen müssen, ob in der Innenstadt ein Hotel errichtet werden kann. Seit 1984 sei man im Städtebauförderprogramm, erklärte der Bürgermeister, bisher habe man 4,7 Millionen Euro an Fördergeld erhalten, was ermögliche, die Stadtentwicklung durch neue Ideen voranzubringen.

Kulturelles Erbe erhalten

Das Programm unterstütze städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen, die den Erhalt des baukulturellen Erbes ebenso berücksichtigen wie eine zukunftsfähige Anpassung an veränderte Nutzungsanforderungen. Dass man gemeinsam stärker sei, beweise die Odenwald-Allianz, aber auch in der Genossenschaft Campus GO, die die medizinische Versorgung sichern und weiterentwickeln will.

»Ein Landkreis industrieller Prägung inmitten toller Natur und mit einer einzigartigen kulturhistorischen Entwicklung«, so stellte Landrat Jens Marco Scherf den Kreis Miltenberg vor. Städten und Kommunen schrieb Scherf eine entscheidende Bedeutung bezüglich der Entwicklung zu - etwa für das Gelingen der Energiewende. Das beweise die Gründung eines regionalen Energiewerks. Scherf meinte, in Zeiten des Home Office würden die ländlichen Regionen attraktiver. Der Städtebauförderung attestierte der Landrat eine tragende Rolle bei der Gestaltung.

Manfred Grüner (Regierung von Unterfranken) und Ministerialrat Ingo Schölz (Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) informierten die Gäste über die Städtebauförderung in Unterfranken sowie in Bayern. In mehreren Referaten wurde danach deutlich, welch Segen die Städtebauförderung für Kommunen wie Rieneck, Sommerach und Niederwerrn war. Nach Vorträgen über die dortigen Entwicklungen und Projekte führte Bürgermeister Schmitt die Gäste in eine Exkursion ein, die nach der Mittagspause auf dem Programm stand.

Zunächst wurden die Teilnehmer von Andreas Fürst zu Leiningen in der fürstlichen Abtei empfangen, wo eine Führung und Orgelspiel auf dem Programm standen. Anschließend informierten Bürgermeister Schmitt und Städteplanerin Haines in Amorbachs Stadtkern über 120 Gäste über das Stadtbodenkonzept. Damit will die Stadt den öffentlichen Raum attraktiv gestalten und als Aufenthalts- und Kommunikationsraum stärken. Dazu gehört Barrierefreiheit durch Neugestaltung der Oberflächen wie etwa auf dem Schlossplatz.