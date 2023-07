Tan­ja Eckert Bap­tis­ta: Werke voller Kreativität, Tiefe und Überraschungen im Klingenberger Kunstraum

Ausstellung "Elements of Nature"

Klingenberg a.Main 03.07.2023 - 17:22 Uhr 2 Min.

Tanja Eckert Baptista aus Bürgstadt stellt derzeit unter dem Titel "The Elements of Nature" eine Auswahl ihrer beeindruckenden, fantasievoll und mit viel Kreativität gefertigten Werke in Klingenbergs Galerie Kunstraum aus.

Eckert Baptista arbeitet unter anderem mit Acryl, setzt aber auch auf Struktur- und Mischtechniken. Eines ihrer Qualitätsmerkmale ist, dass es ihr bei den Umsetzungen ihrer Einfälle gelingt, immer eine erstklassige Balance zu schaffen, darunter die zwischen Detailgrad und schlüssigem Gesamtarrangement. Mit feinem Gespür kreiert die Künstlerin in ihren Bildern Tiefe und dreidimensionale Effekte und beweist dabei großen Einfallsreichtum. Eines der Bilder beispielsweise erzeugt Plastizität mit eingearbeiteter Schlangenhaut - die liegengebliebene Hülle eines Tiers, das sich häutete. Es gelingt der Künstlerin immer wieder, für Überraschungen zu sorgen. Es gibt in ihren Bildern vieles zu entdecken, nicht nur in Sachen Struktur. Wer den Blick auf Erkundungsreise schickt, kann sich selbst überzeugen.

Natürlich fließende Bahnen

Ebenfalls Klasse hat der Ansatz, dass der Begriff »abstrakt« bei Eckert Baptista in wohlüberlegte, immer natürlich erscheinende, fließende Bahnen gelenkt wird. Die Künstlerin schafft eine Gratwanderung zwischen abstrakten und darstellenden Elementen.

In der Galerie zu sehen ist unter anderem ein Ensemble aus vier Exponaten, die die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft darstellen. Jedes Einzelne lenkt die Aufmerksamkeit auf sich, jedes funktioniert auch bestens im Gesamtkontext. Gemälde mit Natur- und Landschaftsmotiven in realistischer Darstellung untermauern ebenfalls das Motto der Ausstellung und zeigen weitere Facetten und thematische Herangehensweisen der Künstlerin.

Spannender Prozess des Malens

Tanja Eckert Baptista wurde in Miltenberg geboren. Sie war beruflich als bekleidungstechnische Assistentin in den Bereichen Entwurf und Entwicklung tätig. Seit 2016 widmet sie sich verstärkt der Malerei, hat sich in verschiedenen Techniken ausprobiert. Gemalt habe sie schon immer gerne, von klein auf, berichtet die Künstlerin. »Der Prozess des Malens an sich ist für mich das Spannendste«, so Eckert Baptista.

Ausgestellt hatte sie unter anderem bereits im Kontext der Weinkulturnacht in Bürgstadt 2022 und 2023 sowie heuer im Rahmen der Artexpo Basel, für die die Werke »On Fire« und »Big Wave« aus der Reihe der vier Elemente für eine digitale Präsentation auserkoren wurden. Übrigens finden die Besucher in »The Elements of Nature« fast ausschließlich Bilder, die 2023 entstanden sind.

Marco Burgemeister

"The Elements of Nature " - Info, Öffnungszeiten und Kontakt Die Ausstellung "the Elements of Nature" von Tanja Eckert Baptista in der Klingenberger Galerie Kunstraum (Lindenstraße 6, 63911 Klingenbegr am Main) ist bis einschließlich Sonntag, 30. Juli 2023, immer sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus kann die Ausstellung auch nach Absprache mit der Künstlerin besucht werden, Interessenten können unter der E-Mail-Adresse tanja.j.eckert@gmx.de oder der Mobilfunknummer 0151-28813834 mit der Künstlerin in Kontakt treten, um einen Termin zu vereinbaren. Für den Sonntag, 30. Juli 2023, dem letzten Tag dieser Werkschau, findet an genannter Galerieadresse ab 17 Uhr eine Finissage statt, zu der jeder Interessent ebenfalls herzlich eingeladen ist. Auf der Social Media-Plattform Instagram ist die Künstlerin unter dem Namen "tanjekrtkunst" zu finden. mab