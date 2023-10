Werbung für die Bienenzucht und ihre Produkte

Niedernberger Imker feiern Jubiläum und informieren

Niedernberg 03.10.2023 - 13:41 Uhr 1 Min.

In einer Begleitausstellung gab es Informationen und Produkte rund um die Imkerei

Vorsitzender Ralf Hitzel ließ die Vereinsgeschichte, die 1963 im Gasthaus zur Gemütlichkeit begann, Revue passieren. Inzwischen werde auch Imkern auf Probe angeboten. Einer, der dieses Angebot jüngst angenommen hatten, war Bürgermeister Jürgen Reinhard. In seinem Grußwort erklärte er, die Bienenzucht habe in seiner Familie eine lange Tradition. Das Probejahr sei für ihn aber trotzdem eine richtige Herausforderung gewesen, so Reinhard.

Weniger Bienenstöcke als früher

Michael Stegmann, der Vorsitzende des Imker-Kreisverbands Aschaffenburg, ging auf die Veränderungen in der Imkerei in den vergangenen 60 Jahren ein. Damals habe der einzelne Imker deutlich mehr Bienenstöcke gehabt als der heutige mit seinen drei bis vier Völkern. Imkerei sei mittlerweile ein bunter Strauß unterschiedlicher Anwendungen.

In der Festrede berichtete Klaus Körber, die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Versuchsbetrieb Stutel der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) hätten sich in jüngster Zeit stark verändert. Heute liefen Versuche verstärkt mit Blick auf die Erderwärmung und deren Auswirkung auf Pflanzen samt Tier- und Insektenwelt. In den jüngsten Jahren habe sich ein dramatischer Rückgang an Bienen in der Natur gezeigt.

Blühender Lebensraum

Mit blütenreichen Gärten könne Bienen wichtiger Lebensraum geboten werden, so Körber. Wichtig sei dabei eine gewisse Blütenkonstanz vom Frühjahr bis in den Herbst. Das an der LWG ansässige Institut für Bienenkunde habe gemeinsam mit ihm das Thema Bienen und Gehölze intensiv untersucht und eine umfangreiche Broschüre mit dem Titel: »Bäume und Sträucher für Bienen und Insekten« erstellt (https://www.lwg.bayern.de).

Als Hauptkriterium nannte der Festredner dabei die Trockenheitsverträglichkeit von Bäumen, Sträuchern und Obstgehölzen. Mit der steigenden Anzahl verschiedener Pflanzen, die trotz zunehmender Hitze noch üppig blühen und kräftiges Laub entwickeln, vergrößere sich das Nahrungsangebot im Garten. Dafür geeignete Pflanzen stellte die Baumschule Helmstetter aus Großwallstadt in und vor der Halle aus.

Hans-Jürgen Freichel