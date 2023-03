»Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen«

An der Hal­tung der Krea­ti­ven in Deut­sch­land könn­te sich so man­cher ei­ne Schei­be ab­schnei­den. Trotz Lock­down Mut und Elan nicht ver­lie­ren, kann durch­aus Vor­bild­wir­kung ent­fal­ten. Ein Bei­spiel un­ter vie­len: Katha­ri­na Mar­tin, Schau­spie­le­rin, Sän­ge­rin und Co­me­di­en­ne, in Eschau auf­ge­wach­sen und seit vie­len Jah­ren in Ham­burg zu­hau­se, wag­te noch vor Aus­bruch der Pan­de­mie in ih­rer al­ten Hei­mat den auf­wän­di­gen Start ei­ner Co­me­dy-Mix­show un­ter dem Na­men »Dör­tes Co­me­dy Club«, tritt da­bei selbst un­ter dem Na­men Dör­te Sch­mitd (!) als Mo­de­ra­to­rin und Sän­ge­rin mit je­weils drei Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus der Klein­kunst auf, die sie auf Büh­nen oder auf Kreuz­fahrt­schif­fen ken­nen- und schät­zen ge­lernt hat. Ein ech­tes Er­folgs­mo­dell - bis Co­ro­na den Ste­cker zog. Die neue Fol­ge an die­sem Mitt­woch­a­bend im Er­len­ba­cher Pro­gramm­ki­no Pas­sa­ge war als 13.Ver­an­stal­tung der Rei­he ge­plant - in der Rea­li­tät war es Num­mer 7, denn sechs Fol­gen fie­len der Pan­de­mie zu Op­fer. Ent­mu­tigt hat dies Katha­ri­na alias Dör­te nicht, wie der Abend im Ki­no­saal be­wies.