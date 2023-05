Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wer ist verantwortlich?

29.05.2023 - 19:27 Uhr 1 Min.

Nach Kassenrecht ist es Aufgaben der KV »zu prüfen, ob die Behandlung und Verordnungspraxis ihrer Mitglieder den Geboten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit genügt.«

Sie haben aber keine Kompetenz über die Anzahl der zu vergebenden Kassensitze, deren Verteilung oder über die so wichtigen Voraussetzungen der Berufsausübung zu entscheiden, um junge Mediziner zu motivieren. Das liegt allein in der Hand des Gesetzgebers, siehe Bedarfsplanungsrichtlinie. Nur die Auswahl aus mehreren Bewerbern wird im Zulassungsausschuss der KV geregelt. Das könnte in der Tat des Öfteren schneller erfolgen.

Die Durchsetzung der gesetzlichen Ordnungspolitik ist gekennzeichnet durch überbordende Bürokratie, Prüforgien, Medikamentenregresse, Sanktionen und steuerungswirksame, intransparente Honorarverteilung und vieles mehr. Diese Mechanismen vergraulen nachweislich viele Bewerber. Unter diesen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass die nachfolgende Generation bessere Berufsfelder findet und sucht. Ist doch der Wunsch nach Freiheit in der Berufsausübung, Sinnstiftung, Selbstwirksamkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemäß aktueller Studien von großer Bedeutung.

Diese Ideale lassen sich als Kassenarzt nicht umsetzen. Begonnen hat die Misere übriges mit den Spargesetzen von Ulla Schmidt, Karl Lauterbach, beide SPD und der Budgetierung 1996 durch Horst Seehofer CSU.

Die Antwort von Herrn Landrat Scherf müsste also lauten: Als Landrat habe ich keine Kompetenzen. Für die fehlenden Kinderärzte ist der Gesetzgeber auf Grund seiner Ordnungspolitik verantwortlich. Die Kommunen müssen abermals die Fehler aus Berlin ausbaden.

Die Problemlösung liegt eigentlich auf der Hand, wenn man denn wollte. Beendigung der Scheinselbstständigkeit und Planungssicherheit für niedergelassene Ärzte, entweder angestellt in einem staatlichen System, zum Beispiel wie im Schuldienst oder echte Freiberuflichkeit mit dem Markt angemessenen Preisen ohne Zwangsrabatte und mehr Eigenverantwortung auf beiden Seiten - freie Tarifwahl mit Selbstbeteiligungen, transparente Kostenerstattungsmodelle, Notdienstgebühren und mehr.

Dr. med. Astrid Schmidt, Weilbach