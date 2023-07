Wenn es selbst für Eis zu heiß ist: Wie sich Hitze im Kreis Miltenberg auswirkt

Miltenberg 14.07.2023 - 15:33 Uhr 4 Min.

Abkkühlung kann Mitarbeitern und Bewohnern der Seniorenpflegeeinrichtung Santa Isabella in Niedernberg auch Spaß machen.

Erlenbach, Bergschwimmbad

In den vergangenen Tagen war die Rede von der heißesten Woche auf unserem Planeten, erleben wir auch die heißeste Woche im Kreis Miltenberg? »Da hatten wir definitv schon wärmere Wochen«, da ist sich Jürgen Graf ganz sicher. »Aber 37 Grad am vergangenen Sonntag, das war schon heftig«, sagt der Schwimmmeister im Erlenbacher Bergschwimmbad. Sein Beruf bringt's mit sich, an solchen Tagen der Hitze besonders ausgesetzt zu sein. »Wenn wir den ganzen Tag am Beckenrand stehen, strahlen die Betonplatten vom Boden ganz schön aus.« Sonnencreme und -brille, eine Mütze und T-Shirt sind da ein Muss.

»Wir bleiben oft im Schatten, wenn es geht«, sagt Graf. Die Füße steckt er zwischendurch ins Wasser oder braust sich kalt unter der Dusche ab. »Früher hatten wir vielleicht alle zehn Jahre mal einen extrem heißen Sommer«, erinnert sich der Schwimmmeister. »Heute sind 28, 30 Grad fast normal, es gibt weniger Regentage und mehr extrem heiße Tage.« Besucher zieht's nach wie vor aber vor allem an heißen Wochenende ins Freibad. Unter der Woche mal zwischendurch ins Wasser springen, das sei noch kein Massenphänomen.

Obernburg, Gelateria da Olly

In der vergangenen Woche hatte der Landkreis Miltenberg mit hohen Temperaturen zu kämpfen. Besonders die Gastronomie bemerkt die aktuelle Wetterfühligkeit der Kunden, die tagsüber lieber in den eigenen vier Wänden schwitzen. Wie wirkt sich die aktuelle Hitze auf das Tagesgeschäft der Obernburger Eisdiele "Gelateria da Olly" aus? Wir haben mit der Ladenbesitzerin Alessia Tadiotto gesprochen und den Eisverkauf aus nächster Nähe beobachtet.

Zu heiß für Eis, ist das möglich? Alessia Tadiotto, Juniorchefin in der Obernburger Gelateria da Olly, weiß um ihre wetterfühlige Kundschaft: »Vormittags ist hier fast niemand, weil es den Leuten zu heiß ist«, sagt sie. Wenn die Temperaturen etwas abkühlen, kommen die Leute umso lieber: »Am Abend ist der Andrang am größten.« Und tatsächlich: Das Eiscafé ist an diesem Donnerstagmittag trotz seines günstigen Standorts am gut befahrenen Kreisel wie ausgestorben. Lediglich das Personal lässt sich ab und zu an der Theke blicken, um ein Auge auf die gekühlte Ware zu werfen. Ob da nicht eine spätere Öffnung und eine Verlängerung der Öffnungszeiten denkbar wäre? Nein, antwortet Eiskonditorin Tadiotto, denn gerade bei den hohen Temperaturen wolle sie eine Überbeanspruchung der Mitarbeiter vermeiden.

Collenberg, Kita St. Martin

Auch für Kitas und Kinderkrippen ist die Hitze eine Herausforderung. So berichtet Jenny Cavallo, Leiterin des Kindergartens und der Kinderkrippe St. Marin in Collenberg, dass im Kindergarten die Tagesabläufe umgestellt werden mussten. So gehen die Kinder jetzt schon morgens nach draußen und nicht wie sonst gegen 12 Uhr, um die Mittagshitze zu meiden. Zudem biete der Kindergarten draußen Abkühlungen an, etwa mit einem Gartenschlauch. Generell werde auch weniger geturnt. Erzieher achteten darauf, dass die Kinder genug trinken. In der Krippe zeige sich die Hitze vor allem daran, dass junge Menschen weniger schliefen und äßen als sonst. Doch weder in der Krippe, noch im Kindergarten, gab es bisher gesundheitliche Probleme. Nur einzelne ältere Kindergartenkinder klagten über Kopfschmerzen. (joma)

Niedernberg, Pflegeheim Santa Isabella

Gegen die Hitze hat das Pflegeheim Santa Isabella in Niedernberg in jedem Wohnbereich und sogar in der Verwaltung kleine Schwimmbecken aufgestellt, damit Mitarbeiter ihre Füße abkühlen können. »Das macht viel aus, wenn man von unten her runter kühlen kann«, sagt Einrichtungsleiterin Andera Hinz. Aber auch manche Bewohner plantschten gerne darin. Die älteren Herren und Damen zögen sich sonst eher zurück und seien nicht körperlich tätig. »Ich denke, das Personal leidet da fast mehr unter der Hitze.« Anders sehe es allerdings bei Bewohnern aus, die Asthma oder Lungenprobleme haben. »Die haben damit zu kämpfen.« Problematisch sei es auch für Personen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Hier reagiere der Körper teils mit Fieber. Deswegen sorge man dafür, dass der Körper nicht überhitzt. Zu diesem Zweck gebe es zum Beispiel für Mitarbeiter Kältetücher und für Bewohner Kältewesten. Einmal nass gemacht, kühle das besondere Material den Körper herunter. Wichtig sei es aber, einen Nierengut anzulegen, damit die zu Pflegenden keine Blasenentzündung bekommen.

Miltenberg, Bergwacht

Eigentlich kann Florian Bofinger dem Wanderer, den die Bergwacht am Samstag bei Faulbach retten musste, keinen Vorwurf machen. Er brach frühmorgens auf, da war es noch kühl. »Es ist dann aber sehr schnell heiß geworden«, erinnert sich der Leiter der Bergwacht. Sein Thermometer habe an dem Tag 38 Grad angezeigt. Auf einem Hang ohne Schatten war das dem Wanderer zu viel. Bofinger erklärt: Es gibt drei Stufen, wie Hitze den Menschen zu schaffen macht. Die erste ist eine Erschöpfung, die auch aus Wassermangel herrührt. Das könne zu Schwindel führen, berge aber auch schon die Gefahr eines Kollapses. Bei der zweiten Stufe, dem Hitzschlag, kann der Körper seine Temperatur nicht mehr regulieren, also nicht mehr abkühlen. Davon könne sogar das Gehirn anschwellen. Um die dritte Stufe abzuwenden, hilft eine Kopfbedeckung. Strahlt die Sonne nämlich direkt auf den Kopf, kann es zum Sonnenstich kommen. »Davon wird die Hirnhaut gereizt.« Das könne zu Ohnmacht führen und »sehr lebensbedrohlich« werden, warnt er. Wenn die Bergwacht Menschen an so einer exponierten Lage rettet, sind die Helfer selbst der Hitze stark ausgesetzt. Neben einer persönlichen Schutzausrüstung nehmen die Teams deshalb Wasser auf den Autos mit und können falls nötig einen Sonnenschutz aufstellen.

Eschau, Luisenhof

Ausgebrannte Wiesen: Die Bisons des Luisenhofs in Eschau müssen statt Gras die eher bittere Luzerne fressen.

Die Hitze brennt hier oberhalb von Eschau auf die Felder und Wiesen, tiefe Furchen durchziehen den ausgetrockneten Boden. »Wenn wir Menschen hier zwei Stunden in der Sonne wären, hätten wir einen Sonnenbrand«, sagt Emil Roth vom Luisenhof. Während sich die Bisons wenigstens auf einen schmalen schattigen Streifen am Waldrand zurückziehen können, müssen die Pflanzen das den ganzen Tag aushalten. Sie schützen sich zum Teil selbst davor: »Der Mais zieht seine Blätter zusammen, um wenig Angriffsfläche zu bieten«, weiß der 70-jährige Landwirt. Der Ernte tut das Wetter dennoch keineswegs gut. Sorten wie Sommergerste und Weizen sind frühreif. »Die sehen gut aus, aber haben ganz kleine Körner.« Die Gräser sind weitflächig ausgetrocknet, nur die eher bittere Luzerne wurzelt in gutem Boden tief genug, um an Wasser zu kommen. »Das ist eigentlich unsere Rettung«, sagt Roth. »Aber unseren Viehbestand mussten wir trotzdem schon reduzieren und wir füttern trotzdem aktuell aus der Winterreserve zu.«

Kreis Miltenberg, Wildtiere

Auch Wildtiere leiden unter der Hitze, insbesondere Vögel. Für eine Wasserschale oder einen kleinen Brunnen auf Terrasse, Balkon oder im Garten zum Trinken und Baden seien sie immer dankbar, sagen Karin Philipp von der Kreisgeschäftsstelle des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) und die stellvertretende Vorsitzende der LBV-Gruppe Aschaffenburg-Miltenberg, Ellen Kalkbrenner. Auch Igel und Insekten freuen sich über Wasser. Für Bienen und Co. könne man kleine Zweige in die Wasserschale legen, damit sie nicht ertrinken. Von zusätzlichen Futterangeboten im Sommer rät Philipp eher ab: Das würde nur Ratten anlocken. Bei den Vögeln hätten es bei der Hitze insbesondere Mauersegler schwer, so Ellen Kalkbrenner: Sie brüten unter Dächern und wenn es ihnen zu warm ist, hüpfen die Jungen zu früh aus dem Nest. Allerdings können sie von selbst nicht vom Boden starten und sind auf menschliche Hilfe angewiesen. »Wir sind froh, dass die Leute da heute viel achtsamer geworden sind und sich an Päpplerstellen wenden«, so Kalkbrenner.

