Wenn die Sprachassistentin keinen Dialekt versteht

Unsere aktuellen Randnotizen

Ein Echo-Lautsprecher für Amazons Sprachassistenten Alexa auf der Internationalen Funkausstellung 2017 in Berlin.

Aber auch aus »Totholz« wird etwas sehr Ungewöhnliches: »Totoro« will das Textprogramm verstanden haben. Das ist ein kuscheliger, großer Waldgeist aus einem japanischen Anime von 1988. Auch spucken PC oder Smartphone für »doppelt fleißig« den Namen »Doppelmayr« aus. Wer diesen Begriff nachschaut, landet bei der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe. Sie sitzt in Österreich und ist Weltmarktführer im Seilbahnbau. Äh, das war eigentlich nicht unbedingt gemeint...

Und dann erst der Dialekt! Da wird kurzerhand aus dem Verb »tragen« der »Drache« und »do hinne« zu »der Himmel«. Auch die virtuelle Sprachassistentin Alexa hat so ihre Schwierigkeiten mit lokaler Sprache. So würde sich zum Beispiel ein Großheubacher wünschen, seinen kleinen Wasserspeier, der aussieht wie ein Frosch, per Sprachbefehl zu aktivieren. Doch das Dialektwort »Fröschle« stellt Alexa vor unüberwindbare Hindernisse.

Riesige Probleme

Demgegenüber berichtet eine Main-Echo-Redakteurin, ihre Alexa sei spitze, was das Erstellen von Einkaufslisten angehe. Sogar »Pattex Kraftkleber« werde ohne Probleme hinzugefügt. Riesige Probleme habe die Sprachassistentin dagegen beim Abspielen von Lieblingssongs. »Die findet sie nie«, sagt die Digitalreporterin voll Resignation.

Man kann seiner Alexa auch andere Namen geben. So heißt sie in einem südhessischen Haushalt »Computer«. Warum? Weil die Hausbewohnerin gerne Star Trek schaut und der Zentralrechner auf den Raumschiffen ebenfalls immer »Computer« heißt. Blöd nur, wenn der ausgewiesene Fan dann eine Folge »Enterprise« schaut und einer der Protagonisten in der Serie »Computer« sagt. Denn dann aktiviert sich die Alexa im wahren Leben. Nun gut, weit kommt sie dabei nicht, denn die Befehle der Enterprise-Kapitäne versteht sie ohnehin nicht. Stattdessen flötet die Sprachassistentin charmant: »Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.«

In jedem Fall könnte man meinen, Handys und Computer verstehen zwar nicht alles, hören aber immer mit. Da spricht man mit der Oma ein einziges Mal über schwere Beine, und schon bekommt man im Netz nur noch Werbung für Venencreme angezeigt.

Julie Hofmann