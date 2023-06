Wenn das CT Beate heißt: Wie wir Dinge vermenschlichen

Mit diesem CT-Gerät der Erlenbacher Helios Klinik können Bilder vom Gehirn gemacht werden. Interessanterweise heißt die Maschine Beate.

Lustig, baut man so doch automatisch eine Art Beziehung zu den (eigentlich) seelenlosen Gerätschaften auf. Sofort herrscht eine gewisse Nähe zwischen Mensch und Maschine. Unwillkürlich fragt man sich, was Beate und Ulrich wohl schon alles erlebt haben. Viel Unerfreuliches wahrscheinlich, da Beate ja computertomografische Bilder von Menschen erzeugen kann, die einen Schlaganfall erlitten haben. Aber vielleicht können die beiden Maschinen manchmal auch den schlimmen Anfangsverdacht des Arztes widerlegen? In jedem Fall könnten sie verheiratet sein, so gut passen Beate und Ulrich als Namen zusammen. Oder aber die Geräte fühlen sich wie Bruder und Schwester?

Hat ein Ding einen Namen, gehört es ganz schnell selbst fast schon zur Familie. So geht es vielen Menschen mit ihrem virtuellen Sprachassistenten. »Alexa« heißt die Box mit der angenehmen weiblichen Stimme, die Weckrufe einstellt und das Wetter von morgen kennt. Eine männliche Variante ist mit »Ziggy« ebenfalls denkbar. Beide werden geduzt. All das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sprachbox peinlich genau zuhört und so gut wie alles über ihren Besitzer in Erfahrung bringen kann. Trotzdem: »Alexa« kann man nur schwer böse sein. Hieße sie so unpersönlich wie - erfinden wir einfach mal was - »HT314«, wären wir doch um einiges weniger wohlwollend eingestellt.

Mähroboter erobern die Herzen

Auch Mähroboter schaffen es vielfach, einen Platz im Herzen ihrer Besitzer zu erobern. Die liebevolle Beziehung wird dann ausgedrückt durch einen selbst erdachten Namen für das Gefährt. Wie die Redaktion in Erfahrung gebracht hat, hat ein Elsenfelder seinen Mähroboter »R2B2« getauft, in Anlehnung an den Androiden »R2D2« aus der »Star Wars«-Reihe. Ein Ehepaar aus dem Eichenbühler Ortsteil Heppdiel ging sogar noch weiter und schaffte sich für ihren Mähroboter »Schnippsi« eine Hundehütte an.

Eine angeregte Namensdebatte wird derweil um das Maskottchen für die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 geführt. Denn auch zu diesem Tier sollen die Zuschauer eine möglichst enge Bindung aufbauen. Wie soll der knuffige Braunbär mit den so gar nicht zueinander passenden Schuhen in Deutschlandfarben und der blauen Hose heißen? Zur Auswahl stehen so überaus kreative Namen wie Albärt, Bärnardo oder Bärnheart. Naja, immerhin hat der Teddy eine Hose an - ganz im Gegensatz zum vorigen deutschen EM-Maskottchen Deutschlands, dem Goleo-Löwen. Eine solche Debatte wünscht sich wohl niemand mehr zurück...

Julie Hofmann