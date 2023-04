Dankesagen trifft auf Wahlkampf: Innenminister Herrmann bei Blaulichtempfang in Obernburg

Lob mit fadem Beigeschmack

Obernburg 03.04.2023 - 14:51 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann lobte beim Blaulichtempfang das Engagement der Einsatzkräfte.

In seiner Rede verurteilte Hermann Angriffe auf Einsatzkräfte, lobte insbesondere das ehrenamtliche Engagement. Er sei gekommen, »um Danke zu sagen und Wertschätzung auszudrücken«. Herrmann schoss gegen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und gegen die Berliner Regierungskoalition, da die im Bundeshaushalt Mittel für den Katastrophenschutz und das THW gekürzt habe - gerade nach dem Hochwasser im Ahrtal ein fatales Signal.

Nirgends so sicher wie im Kreis Miltenberg

Bayern dagegen sei sicherer als der Bundesdurchschnitt, so Hermann weiter. Unterfranken sei nochmal sicherer als das bayerische Mittel und Miltenberg sicherer als der unterfränkische Schnitt. »Eigentlich kann man nirgends so sicher leben wie im Kreis Miltenberg«, rief er den Einsatzkräften zu und erntete Lacher und Applaus. Es sind solche Momente, in denen Herrmann glänzt. Es gibt aber auch andere.

Zur Vorgeschichte: Ausgerichtet wurde der Empfang vom Landtagsabgeordneten Berthold Rüth (CSU). Gerade das hatte im Vorfeld und am Rande der Veranstaltung für einiges Murren gesorgt. Rüth hatte explizit als Abgeordneter eingeladen - Briefkopf des Landtags inklusive. Zu einem Blaulichtempfang mit Joachim Herrmann »und unserem Landtagsdirektkandidaten Martin Stock«. Und diese Vermischung von Amt und parteilichem Wahlkampf stieß einigen sauer auf.

Berthold Rüth (rechts) nutzte die Veranstaltung, um seinem potentiellen Nachfolger Martin Stock eine Bühne zu bieten.

Nach den Reden etwa. Die einzelnen Gruppierungen - Feuerwehr, Polizei, THW und Rotes Kreuz - machten Bilder mit Herrmann. BRK-Geschäftsführer Edwin Pfeifer wollte das Gruppenfoto seiner rund 20 Rotkreuzler mit dem Minister aber nicht vor einem Aufsteller der CSU machen. »Wir sind schließlich neutral«, sagte er. Rüth rückte daraufhin den Aufsteller für das Foto eigenhändig zur Seite. Und nach dem Gruppenfoto auch wieder zurück - für das nächste Bild.

Rüth wiegelt ab

Darauf angesprochen wiegelte Rüth ab. Es sei seine Veranstaltung als Landtagsabgeordneter, er werde aber von Mitgliedern der CSU und der Frauen-Union unterstützt. Schließlich könne er einen solchen Empfang nicht alleine stemmen. Mehr Vermischung zwischen seinem Amt und dem Wahlkampf sah er nicht.

In den Reden klang das allerdings anders. Bei der Begrüßung verwies Rüth bereits auf Stock: »Ich kann ja nicht sagen, mein Nachfolger, aber...«. Auch Herrmann band Stock mehrfach in seine etwa 50-minütige Rede ein: »Sie haben es gesagt, lieber Herr Stock.« Zum Ende hin wird der Minister sehr deutlich. Dass Bayern sicherer sei als andere Bundesländer liege am Engagement der Aktiven im Blaulicht-Bereich - aber auch an der Politik: Denn in Bayern ruhe man sich nicht auf Erreichtem aus. Die Regierung erhöhe das Personal bei Polizei, statte die Feuerwehren aus und so weiter. Schließlich sei Sicherheit mit Polizei und Justiz die zentrale Aufgabe des Staates: »Martin Stock wird sich mit seiner beruflichen Erfahrung dafür im Bayerischen Landtag einsetzen«, sagte der Minister. Und später, nach erneutem Lob der guten Sicherheitslage in Bayern, verwies er auf die Wahl am 8. Oktober, »damit das so bleibt«.

Es ist übrigens nicht die erste Veranstaltung dieser Art: Im Oktober 2019 lud die CSU ins Bürgerzentrum Elsenfeld ein. Auch damals gab es einen Wahlkampf-Bezug:Denn in Elsenfeld trat Kai Hohmann als Bürgermeisterkandidat an - und sprach an dem Abend ein Grußwort vor den Einsatzkräften. Ebenso wie das heuer Martin Stock tat.

Veronika Schreck

Zwischenruf: Das haben Einsatzkräfte nicht verdient Es ist wichtig, Einsatzkräfte zu loben, Danke zu sagen, Wertschätzung auszudrücken. Das haben sie verdient. Denn sie setzen ihre Zeit, ihre Gesundheit und mitunter auch ihr Leben aufs Spiel, um anderen in Not zu helfen. Von daher ist eine Veranstaltung wie der Blaulichtempfang eine gute Sache. Allerdings bleibt ein fader Beigeschmack nach der Art und Weise, wie er diesmal gelaufen ist. Denn die Einsatzkräfte haben es nicht verdient, dass eine Veranstaltung, bei der es ausschließlich um sie gehen sollte, für andere Zwecke benutzt wird. Dasselbe gilt übrigens für Martin Stock. Dabei schlug er sich gut. Er spielte seine Stärken aus, sprach als Bürgermeister über Asylpolitik und wie sich die aktuelle Situation vor Ort auswirke und als ehemaliger Richter über Sicherheit und Kriminalität. Er brachte ein Beispiel aus dem Herbst 2019, als eine Berliner Kommunalpolitikerin sagte, sie gehe nicht durch Parks der Stadt. Stock nannte das eine "Kapitulation unseres Rechtsstaats, die wir uns nicht gefallen lassen dürfen". Und heimste dafür bei den Einsatzkräften ordentlich Applaus ein. Stock wäre ein guter Redner für einen Blaulichtempfang - wenn er nicht selbst vor einer Wahl steht. Für das nächste Mal wäre eine sauberere Trennung von Amt und Wahlkampf, vom Danke sagen und Werbung machen sinnvoll. Und im Sinne aller Beteiligten. Veronika Schreck