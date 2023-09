Harald Wengerter berichtet im Gemeinderat über seine Erfahrungen in der Seniorenberatung Sulzbach

Wenn alles über den Kopf wächst

Sulzbach 28.09.2023 - 15:47 Uhr 3 Min.

Der frühere stellvertretende Kripochef Harald Wengerter aus Sulzbach stellte am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung seine ehrenamtliche Beratung vor, die er seit Anfang Juni in ehrenamtlicher Zusammenarbeit mit der Gemeinde macht.

Der frühere stellvertretende Kripochef und Erste Kriminalhauptkommissar der Kriminalpolizei Aschaffenburg bietet deshalb seit Anfang Juni in Sulzbach in ehrenamtlicher Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine aufsuchende Seniorenberatung zu Fragen der Bewältigung bürokratischer Hürden an. »Viele verstehen überhaupt nicht, was diese oder jene Behörde oder Versicherung von ihnen will«, sagt Wengerter, der sich nicht als Konkurrent, sondern als Ergänzung zu anderen Beratungsstellen sieht. Wengerters Zielgruppe sind Senioren aus Sulzbach, Soden und Dornau, die alleine sind und keine helfende Angehörigen und keinen Betreuer haben, Senioren, die ihre Post nicht mehr verstehen und deshalb gar nicht mehr öffnen und Senioren, die alleine in ihrem Haus wohnen und niemanden haben, den sie fragen können. Auch haben viele keinen Computer, kein Internet, kein Handy und können keine E-Mails schreiben.

Diesen Leuten möchte er helfen. Nicht zu seinen Aufgaben zählt Wengerter juristische und medizinische Beratung. Auch Begleitung bei Einkäufen oder bei Arztbesuchen und um Gesellschaft zu leisten zählt er nicht zu seinem Aufgabenbereich.

Am Mittwoch berichtete Wengerter über seine Tätigkeit in der Gemeinderatssitzung in der Braunwarthsmühle.

Angebot seit Juni

Begonnen habe er mit seiner Beratung Anfang Juni 2023. Das Angebot wurde von Beginn an rege genutzt, meistens von Sulzbacher Bürgern, aber auch von Sodener und Dornauer Senioren. Vereinzelt gab es auch Anfragen von außerhalb wie Aschaffenburg, Miltenberg und Dorfprozelten. Ratsuchende waren laut Wengerter nicht nur Senioren, sondern auch Angehörige, insbesondere wenn es um Fragen zur Pflege ging. Stand heute haben sich 34 Personen gemeldet. Teilweise inzwischen auch »Stammkunden«, die immer wieder zu verschiedenen Themen anfragen.

Schwerpunkte waren Fragen zur Pflege, zur Verhinderungspflege, zum Landespflegegeld, zur Vorsorgevollmacht, zur Patientenverfügung, zum Pflegegrad und wer für die Pflegekosten für die Angehörige aufkommen muss. Viele Anfragen gab es auch zum Thema Betrug an Senioren, Abo-Fallen bei Zeitschriftenabos und betrügerischen Telefonaten, Anrufen mit versuchtem Enkeltrick und falschen Polizeibeamten und Abbuchungen für Rabatte bei Käufen im Internet. Bei weiteren Anfragen ging es um fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen, wie man ein Testament macht und wie man richtig vererbt.

Wengerter sichtete Unterlagen, recherchierte und holte Information ein. Er gab Hilfestellung bei Anträgen oder Schreiben, unterstützte bei Telefonaten, forderte Unterlagen an und vermittelte an spezielle Beratungsstellen. Wengerter betonte, dass er selber keine Anträge stelle und Schreiben verschicke. Er helfe lediglich durch Unterstützung der Senioren beim Ausfüllen.

Wengerter betonte, dass in Einzelfällen festzustellen sei, dass Kinder und Verwandte zwar vorhanden seien, sich aber nicht oder nicht ausreichend einbringen. In allen Fällen konnte irgendwie geholfen werden. Entweder sei das Problem direkt gelöst worden oder es wurde an die zuständigen Behörden und Stellen vermittelt.

Die Beratung findet in der eigenen Wohnung der Senioren, auf Wunsch auch im Rathaus, statt. Dabei können alle Fragen und Anliegen besprochen werden. Die Seniorenberatung ist ergebnisoffen und die Ziele jeder Beratung richten sich nach den Anliegen und dem Beratungsbedarf der ratsuchenden Seniorinnen und Senioren. Termine können kurzfristig vereinbart werden. Nötig ist lediglich ein kurzer Anruf. Die Beratung ist komplett kostenlos.

bKontakt Harald Wengerter: Telefon: 0171 3435138 oder wengh@gmx.de

Gemeinderat Sulzbach in Kürze: Kommunales Netzwerk Energieeffizienz: Sulzbach nimmt am Netzwerk Energieeffizienz und Klimaschutz teil. Das Netzwerk ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt. Die Laufzeit beginnt im Frühjahr 2024 und endet 2027. Das »Kommunale Netzwerk Energieeffizienz« legt den Fokus auf die Einführung und Etablierung eines systematischen Energiemanagements für ihre Liegenschaften. Darüber hinaus werden in einem individuellen Beratungsprogramm die Grundlagen für zahlreiche weitere Themen, wie Wärmeplanung, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und Klimaneutrale Verwaltung gelegt. Betreut wird das Netzwerk von einem Team der BfT-Energieberatungs-GmbH (Hösbach) und der Energieagentur Bayerischer Untermain. Die maximale Förderhöhe beträgt 40.000 Euro pro Netzwerkteilnehmer, der Eigenanteil liegt in Abhängigkeit des individuell abzustimmenden Leistungspaktes bei maximal 8.900 Euro pro Jahr. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll zur endgültigen Entscheidung Projektleiter und Energieberater Johannes Brönner von der Zentec GmbH für Fragen zur Verfügung stehen. Offene Ganztagsbetreuung: Das Gremium beschloss, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, eine Vereinbarung über den Betrieb der Offenen Ganztagsschule in Sulzbach mit dem Förderverein der Herigoyen-Volksschule Sulzbach abzuschließen. Sabine Lemke vom Förderverein und Rektorin Katja Kuhn erläuterten die Vereinbarung. Die Gemeinde erklärt sich bereit, den nicht gedeckten Betriebsaufwand für jede genehmigte Gruppe bis Jahrgangsstufe 4 mit 7.500 Euro und im Bereich ab Jahrgangsstufe 5 mit 10.500 Euro zu übernehmen (derzeit: 84.000 Euro). Der Betrag soll bereits zum Anfang des Schuljahres ausgezahlt werden, um die Liquidität des Trägervereines zu gewährleisten. Freilegung des Sulzbaches: Die Gemeinde stellt einen wasserrechtlichen Antrag auf Freilegung und Renaturierung des Sulzbaches zwischen der Braunwarthsmühle und dem ehemaligen »Schohe-Haus«. Eingebunden werden soll dabei das Straßenbauamt als Baulastträger der Bahnhofstraße (Staatsstraße). Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Landschaft und zur Renaturierung von Fließ- und Stillgewässern werden laut Bayerischer Gemeindetag mit bis zu 90 Prozent gefördert.