Weniger Temposünder in Wörth unterwegs

Stadtrat: Bilanz der Kommunalen Verkehrsüberwachung - Falschparker bescheren Stadt 11.000 Euro Einnahmen

Wörth a.Main 20.07.2023 - 13:47 Uhr < 1 Min.

Waren es 2015 noch 10,6 Verstöße pro Stunde Kontrollzeit, habe es 2022 bei nur noch 6,1 Beanstandungen gegeben. Die meisten Überschreitungen der Geschwindigkeit würden in der Landstraße im Bereich Schule und Fußgängerampel festgestellt, aber auch dort seien die Werte rückläufig, von 21,9 auf 9,7 Vergehen pro Stunde Messzeit.

Im ruhenden Verkehr wurden 2022 knapp 500 Vergehen geahndet, die Hälfte davon (252) waren Parkvergehen ohne oder mit falsch eingestellter Parkscheibe. Überschreiten der Höchstparkdauer wurde in 82 Fällen, das Parken entgegen der Fahrtrichtung in 56 Fällen, auf Gehwegen 58 und in Halteverboten 25 Mal geahndet. Eindeutig die meisten Vergehen gab es laut Köhler in der Landstraße (249), in der Weberstraße (99), in der Odenwaldstraße (42) und der Luxburgstraße (38). Trotzdem sind die Einnahmen aus den verhängten Bußgeldern kein lukratives Geschäft für die Stadt, denn diese bewegen sich mit Ausnahme des Jahres 2022, wo 11.000 Euro in die Stadtkasse flossen, seit 2011 im deutlich niedrigen vierstelligem Bereich.

Köhler sprach auch die besondere Situation in der Altstadt an, wo teilweise so geparkt werde, dass Rettungsfahrzeuge oder Müllabfuhr Schwierigkeiten beim Passieren oder Abbiegen hätten. Dort gebe es viele strittige Situationen beim Parken. Er regte an, Parkmarkierungen anzubringen.

