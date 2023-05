Wengertschütz Erich Becker hängt den Dreispitz an den Haken

Ehrenamt als Repräsentant der Erlenbacher Winzer nach 18 Jahren niedergelegt

Erlenbach a.Main 15.05.2023 - 15:00 Uhr 2 Min.

Wengertschütz Erich Becker gibt sein Amt ab und wird von Weinprinzessin Sofie "abgehutet". Rechts: die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann.

Mit dem Barbarossa-Marsch schritt Becker, gefolgt von Weinköniginnen und -prinzessinnen der umgebenden Weinorte, auf die Bühne. »Wie können wir den Erlenbacher Weinbau noch präsenter machen?« Dieser Frage ging Helmut Monert nach und gab in einer humorvollen Laudatio die Anfängen des Erlenbacher Wengertschützes zum Besten. »Und diese Rolle war dem Erich wie auf den Leib geschrieben.« Davon konnten die Gäste sich auch in einem beeindruckenden Film über das öffentliche Leben des Wengertschützen überzeugen.

»Wir machen was mit Mann«

In einem Zwiegespräch warfen Bürgermeister Michael Berninger und der Vorsitzende des Weinbauvereins, Tobias Ott, noch einmal einen Blick auf 18 Jahre Wengertschütz in Erlenbach. In allen Weinbaugemeinden der Nachbarschaft habe es zu Beginn der 2000er Jahre königliche Hoheiten gegeben, nur in Erlenbach als großer Weinort »keine Prinzessin, nur weinerliche und hoheitliche Tristesse und keine junge Dame in Aussicht, um dieses Amt zu übernehmen.« Also blieb nur: »Wir machen was mit Mann.«

Nachdem das Konzept Wengertschütz stand, war klar, dass man Erich Becker anfragte als bereits damals stadtbekanntes Winzer-Original. Große Erleichterung herrschte, als er zusagte, künftig als Wengertschütz die Symbolfigur des Erlenbacher Weinbaus zu sein. In Erinnerung blieben laut Bürgermeister neben seinen offiziellen Auftritten auch seine alljährliche Moderation im churfränkischen Dialekt des Jahresfilms beim Neujahrsempfang der Stadt. Erst im Mai 2008 gab es dann mit Verena Waigand die »erste Erlenbacher Weinprinzessin der Neuzeit«, so Berninger, nach Susanne Ebert, die 1983 Prinzessin war.

Nach Dankesreden war es dann soweit: die »Abkrönung«. Im Beisein der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann nahm Weinprinzessin Sofie Ruppert dem Wengertschütz seinen Hut ab und legte ihn auf das von der Weinkönigin gehaltene rote Samtkissen, das sonst der Krone der Prinzessin als Unterlage dient. Berninger schenkte anschließend Erich Becker seinen Hut als Erinnerung an 18 Jahre Wengertschütz. Die Festweinprobe wurde sympathisch moderiert von Winzerin Verena Waigand. Bevor die einzelnen Weine verkostet wurden, interviewte sie die erzeugenden Winzer und informierte über die Rebsorten. Auch Artur Steinmann, der Präsident des fränkischen Weinbauverbandes, war zu den Feierlichkeiten angereist. Musikalisch wurde der Abend von der Band Glorius begleitet.

Christel Ney

Drei Fragen an Erich Becker Den letzten Auftritt in seiner markanten Amtstracht hatte der Wengertschütz Erich Becker am Freitag bei der Festweinprobe in der Frankenhalle in Erlenbach. Unser Medienhaus hat ihm drei Fragen über seine 18-jährige Dienstzeit gestellt. Wie kamen Sie zu Ihrer Rolle als Wengertschütz? Vor etwa 18 Jahren gab es keine Weinprinzessin und somit niemand, der die Erlenbacher Winzer repräsentierte. Bürgermeister Berninger habe das sehr bedauert, denn in den umliegenden Gemeinden waren bei offiziellen Anlässen immer örtliche Weinhoheiten anwesend. Er hat mich daraufhin angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, das neu zu schaffende, repräsentative Amt des Wengertschütz zu übernehmen. Ich überlegte damals, aber auch nur kurz: Bevor andere den Freischoppen trinken - ich mach' das! Blicken Sie doch mal zurück auf diese 18 Jahre. Was waren besondere Highlights? Meine jahrelange Tätigkeit war deutlich mehr Vergnügen als Last. Ich durfte auf Tourismusmessen Churfranken repräsentieren und bei vielen anderen Gelegenheiten Werbung für die hiesige Region machen. Das Herausragendste war zweifellos "es Ilse" - mein Zusammentreffen mit Ilse Aigner, das war beeindruckend. Die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin war zur Eröffnung der Weinlese nach Erlenbach gekommen, eine sehr sympathische und authentische Frau. Später traf ich "es Ilse" nochmals in Dorfprozelten und als ich letztes Jahr 80 Jahre alt wurde, hat "es Ilse" mir sogar einen wunderschönen persönlichen Brief geschrieben und Lobeshymnen - ich war ganz verlegen. Wie sieht nun die Zukunft der Privatperson Erich Becker aus? Vor meiner Zukunft ist mir nicht bange. Als "Wengertschütz im Ruhestand" wird mein Aktionsradius aber deutlich kleiner. Ich habe dann wieder mehr Zeit für meinen Weinberg, für Haus und Hof und ganz wichtig: der Besuch von Häckerwirtschaften. Ich schätze dort besonders die Geselligkeit, denn Wein ist doch ein wunderbares Verbindungsmittel zwischen den Menschen und das werde ich weiterhin nutzen. Dann eben als Erich Becker und nicht mehr als Wengertschütz.