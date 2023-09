Wendelinusmarkt nun auf Schlossplatz und Schmiedsgasse

Neuregelung: Straßensperrung macht Änderung nötig

Amorbach 15.09.2023 - 18:08 Uhr < 1 Min.

Besucher müssen die Straßen Pfarrgasse, Marktplatz, Am Stadttor und Löhrstraße komplett frei halten, da die Feuerwehr wegen der Baustelle in der Debonstraße nur durch die Innenstadt zum Einsatz ausrücken kann.

Der Stadtverwaltung ist es laut Tobias Laske vom Ordnungsamt gelungen, für alle 39 angemeldeten Marktstände Plätze zu finden - in der Schmiedsgasse für Kunsthandwerker und am Schlossplatz für den Bauern- und für den Krämermark. Nur der Obst- und Gartenbauverein betreibt seine Kelterei am Marktplatz. Am Schlossplatz wird Laske zufolge ein verkleinerter Vergnügungspark mit einem Karussell und ein oder zwei Vergnügungsständen jedoch ohne Autoscooter vorhanden sein. Die Musikdarbietungen sollen auf der Freitreppe vor der Abteikirche stattfinden. Wie auch im vergangenen Jahr wird der Abteikeller am Abend miteinbezogen.

Das Marktwochenende beginnt am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr mit der Veranstaltung »Krims und Krams im Kerzenschein« im Bereich des Freihofs und des Marstalls. Die Stadt will prüfen, ob man dieses Gelände noch attraktiver gestalten kann - etwa mit der Beleuchtung des Marstalls.

Parallel zu dieser Veranstaltung wird um 19 Uhr der Fackelzug zum Alten Rathaus starten, wo die offizielle Eröffnung und der Bieranstich stattfinden werden.

wiz