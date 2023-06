Welche große Baustelle diesen Sommer auf der B469 im Kreis Miltenberg ansteht

Arbeiten ab Juli

Wörth a.Main 12.06.2023 - 15:42 Uhr 3 Min.

Bauarbeiten auf der B469: Von der Ausfahrt hier bei Trennfurt bis zur Ausfahrt Wörth (Wika-Kreisel) will das Staatliche Bauamt diesen Sommer die Fahrbahn verbessern.

Weiter geht's in diesem Sommer im Abschnitt von Wörth bis Klingenberg-Trennfurt, also dort wo sich die B 469 auf eine Spur verengt. In dem Zuge geht das Staatliche Bauamt auch an die Ausfahrten ran. Autofahrer werden voraussichtlich im September die Abfahrten in Richtung des Wika-Kreisels und von Miltenberg kommend nach Trennfurt nicht nehmen können.

Los geht es mit den Arbeiten aber schon Anfang Juli. Die Baufirma nimmt sich zunächst den Mittelteil vor, erneuert dort die Schutzplanken und setzt die Brücke über den Grimmesgrund wieder instand. Für Autofahrer bedeutet das zunächst, dass sich die B 469 praktisch schon bei Wörth auf jeweils eine Spur in jede Fahrtrichtung verengt.

Ab August bis in den Oktober steht dann die Erneuerung der Fahrbahnen an. Das ist der eigentliche Grund für die Baustelle. »Der Oberbau ist unterdimensioniert«, sagt André Zinke. Obwohl die Strecke erst 1998 ausgebaut worden war. Für schwere Laster ist nach dem Urteil der Straßenbauer die Fahrbahndecke auf der rechten Spur heute nicht mehr stabil genug.

Arbeiter fräsen deshalb jeweils auf der rechten Spur die drei oberen Schichten und noch etwas vom darunter liegenden Material ab, insgesamt 30 Zentimeter. Darauf können sie dann eine dickere Trag- und Binderschicht auftragen. Die Straße soll so der Belastung besser standhalten. Eine Erneuerung der linken Überholspur greift nur die obersten Zentimeter der Fahrbahndecke an. Sie wird in einem Aufwasch mit erledigt, auch damit keine Mittelnaht zwischen den Spuren bleibt.

Ausfahrten zeitweise gesperrt

Da das Staatliche Bauamt an beide Spuren ran will, nimmt es sich jeweils eine Seite unter Vollsperrung vor. Den Verkehr lenkt es dann auf die Gegenseite, wo beide Richtungen nur einspurig fahren dürfen und sich entgegenkommen. Die Sperrung betrifft zunächst im ganzen August die Fahrtrichtung Miltenberg. Autofahrer, die von Obernburg Richtung Süden fahren, können dann nicht mehr bei Wörth rechts von der B469 zum Wika-Kreise abfahren. Autofahrer, die von Miltenberg nach Norden fahren, können das aber weiterhin.

Das ändert sich im September: Wenn das Staatliche Bauamt an die Fahrspur in Richtung Obernburg herangeht, werden beide Ausfahrten für alle Autofahrer gesperrt. Die Arbeiter sollen dann nämlich nicht nur die B 469 instandsetzen. Sie sollen auch die Ausfahrten selbst mit einer neuen Fahrbahndecke ausstatten.

Das ist erstens der Streckenabschnitt, der beim Trennfurter Campingplatz rechts in den Ort abgeht. Zweitens geht es um Abschnitte nach der Ausfahrt bei Wörth, die teils unterhalb der B 469 zum Wika-Kreisel führen. Dann können - egal aus welcher Richtung - Autofahrer nicht bei Wörth abfahren.

Die Baukosten für die Arbeiten auf der B 469 beziffert André Zinke auf rund drei Millionen Euro. Zur weiteren Sanierung eines Stücks der Staatsstraße vor dem Wika-Kreisel nimmt das Staatliche Bauamt zudem 750.000 Euro in die Hand. Dazu gehört auch die Erneuerung des Radwegs, der von Seckmauern unter der B 469 hindurch nach Wörth führt.

André Zinke plant die größeren Bauarbeiten an der B 469 bewusst im August und September. In den Sommerferien herrsche weniger Verkehr auf der Strecke, weiß der Abteilungsleiter für den Kreis Miltenberg. Für die Straßenbauer bedeutet das aber, dass sie möglicherweise hohen Sommer-Temperaturen ausgesetzt sind.

Das Staatliche Bauamt wendet deshalb erstmals Niedrigtemperatur-Asphalt an, der weniger heiß gemacht werden muss als normaler Asphalt. Das soll die Gesundheit der Arbeiter schützen, Energie sparen und zu einer besseren Klimabilanz beitragen.

Bei Laudenbach geht's weiter

Den Lückenschluss bei der Verbesserung der Fahrbahn zwischen Wörth und Obernburg plant das Staatliche Bauamt erst im Jahr 2025. Im kommenden Jahr will Zinke zunächst den Abschnitt von Laudenbach Süd bis Kleinheubach angehen. Hier plant er einen Vollausbau.

Und doch wird das Staatliche Bauamt noch in diesem Jahr auch bei Obernburg tätig: Ab Ende Juni wird es sich die Auffahrtsrampen zur Brücke zwischen Obernburg und Elsenfeld vornehmen, wie bereits im März angekündigt wurde. Ein Tempo-50-Schild mit dem Zusatz »Brückenschäden« signalisiert Autofahrern bereits, dass hier etwas nicht stimmt. Weil die Autos von der Brücke kommend folglich nur langsamer auf die B 469 einfädeln können, gilt unter der Brücke bei Obernburg aktuell Tempo 100.

Baustelle an der Brücke Obernburg-Elsenfeld: Das Staatliche Bauamt muss wegen Schäden an die Auffahrtsrampen heran, voraussichtlich ab Ende Juni.

An den Rampen sollen Arbeiter sogenannte Übergangskonstruktionen erneuern. Das sind Bauelemente, die eine Brücke mit der Rampe verbinden. Sie federn quasi ab, wenn sich eine Brücke wegen des Verkehrs durchbiegt oder sich ihr Material aufgrund von Temperaturschwankungen zusammenzieht oder ausdehnt. Wenn diese Dehnfugen ausgetauscht werden, wird an den Rampen eine Sperrung nötig.

Kevin Zahn