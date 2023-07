Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weiter keine Tische und Stühle auf Gehweg an Großwallstädter Hauptstraße

Verwaltungsgericht lehnt Klage eines Gastwirts ab

Großwallstadt 26.07.2023 - 14:37 Uhr < 1 Min.

Eppig betonte, dass die zulässige Klage unbegründet sei: Es gebe keinen Anspruch auf Sondernutzungserlaubnis für die Errichtung einer freien Fläche und zum Aufstellen von Tischen und Stühlen auf öffentlichem Verkehrsgrund. Laut Gericht habe die Klagepartei keinen Anspruch auf eine erneute Verbescheidung. Nach einem Vor-Ort-Termin hätten keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Gemeinde bestanden. Die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden seien bei Sondernutzungserlaubnissen nicht entscheidend.

Im Gemeinderat gab es Kritik am Urteil. Patricia Häcker (CSU) zeigte sich enttäuscht über die Begründung der Verwaltung. Sie sprach von Halbwahrheiten und appellierte an den Bürgermeister, die verkehrsrechtliche Situation so herzustellen, dass die Nutzung hinnehmbar sei. "Wir sollten die Sondernutzung einfach einmal ausprobieren. Die Verwaltung hat ja die Möglichkeit, es wieder zurückzunehmen, wenn es nicht funktioniert."

Klaus Giegerich (BfG) sagte, dass das Gericht nur geprüft habe, ob die Verwaltung mit der Ablehnung keinen Fehler bei der Entscheidung gemacht habe. Das Gericht habe aber nicht geprüft, ob Tische stehen dürfen oder nicht. Giegerich sagte, dass die Eisdiele bereits ihren Pachtvertrag gekündigt habe, weil Tische untersagt wurden. Man wolle den Ort beleben - und es gehe auch in anderen Ortschaften, wie etwa in Obernburg oder Mechenhard.

Bürgermeister Eppig sagte, dass er und niemand aus der Verwaltung die Sondernutzungserlaubnis unterschreiben würden. Da die Gefahren nun bekannt seien, liege bedingter Vorsatz vor, wenn man so etwas genehmigen und dann etwas passieren würde. Dann könnte man mit seinem Privatvermögen haften müssen.

ro