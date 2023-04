Weißer Sonntag in Obernburg: Zum ersten Mal »den Leib Christi« empfangen

Kinder feiern Erste Heilige Kommunion

Obernburg 17.04.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Einzug in die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Gestern feierten wie in Obernburg auch in vielen anderen katholischen Pfarreien die Katholiken wieder den Weißen Sonntag. In Obernburg empfingen 17 Kommunionkinder, darunter acht Buben und neun Mädchen das erste Mal den Leib Christi.

In der Pfarrei St. Peter und Paul hatte Katechetin Angelika Hennrich 17 Kommunionkinder, acht Buben und neun Mädchen, gründlich auf diesen Tag vorbereitet. Unter Glockengeläut zogen sie um 10 Uhr mit Kreuz an der Spitze gefolgt von Messdienern mit den Fahnen, dem Musikverein Obernburg, ihrer Katechetin sowie Pfarrvikar Mihail Vlad und Diakon Florian Grimm in die Kirche ein. In den Gesichtern der Kinder spiegelte sich große Erwartung auf dieses besondere Ereignis. In der festlich dekorierten Kirche leuchteten die Kerzen,Verwandte füllten die Bankreihen. Das Motto, das vom Bonifatiuswerk ausgegeben wurde, lautet in diesem Jahr »Weites Herz - offene Augen«. Ehrfürchtig versammelten sich die Kinder bei der Kommunion um den Altar und empfingen das erste Mal den Leib Christi. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Obernburg und die Band »Schmitti & Friends«.

ro