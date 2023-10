Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weingut Stich erklärt, wie ihr alkoholfreier Wein entsteht

Bereits dritte Charge hergestellt

Bürgstadt 17.10.2023 - 16:48 Uhr 2 Min.

Bürgstadt, Weingut Stich Foto: Annegret Schmitz BU: ein blumig-fruchtiger, trockener Wein: das geht auch ohne Alkohol

Philipp Stich, Betriebsinhaber des Weinguts Stich erinnert sich, dass sich Gäste in der Häcke, die noch Auto fahren mussten oder aus anderen Gründen keinen Alkohol trinken wollten, sich stets mit Wasser, Traubensaft oder Apfelschorle begnügen mussten. »Der Traubensaft aber ist halt einfach süß, und das war nicht jedermanns Geschmack«, stellte er fest.

Stichs: "Gut gelungen"

Seit nunmehr drei Jahren gibt es bei Stichs den alkoholfreien Wein. Philipp Stich erlebt, dass es zwar zunächst Berührungsängste gibt, die aber nach einem ersten Schluck schnell der Vergangenheit angehören. »Denn diese dritte Charge ist einfach super gelungen«, stellt er fest. Und wer die Nase in ein Glas »*Komma, nix« steckt, erschnuppert eine wunderbare Blume und probiert einen recht trockenen Wein mit exotischen, fruchtig-blumigen Aromen und einer zarten Süße, die an Rosenblätter erinnert.

Doch wie zaubert man den Alkohol aus dem Wein? Das können wir nicht im Weingut machen, erklärt Stich. Zunächst braucht es einen aromatischen, trockenen Wein, erklärt er. Bei Stichs wurden heuer Gewürztraminer, Muskateller und Müller-Thurgau cuvéetiert. Auch weitere zwölf Winzer der Frank-und-Frei-Gruppe steuerten ihre Cuvées bei, bis eine Menge von 5000 bis 10.000 Litern zusammenkam.

Dann ging die Reise in das Entalkohilisierungszentrum Baden-Württemberg. Hier wird in einem noch recht neuen Verfahren der Wein mit Druck durch eine feinporige Membran gefiltert, die nur für Alkohol und Wasseranteile durchlässig ist. In einem weiteren Schritt wird diesem Filtrat dann der Alkohol endgültig entzogen.

Umkehrosmose nennt das der Fachmann. Allerdings reduziert sich die Weinmenge dadurch um zwölf Prozent. Da aber der Alkohol ein wichtiger Geschmacksträger ist, ist jetzt das Geschick des Kellermeisters gefragt. Mit Süßreserve wird dem entalkoholisierten Wein wieder Harmonie verliehen und mit Kohlensäure die Frische und Lebendigkeit wieder zurückgegeben. Schließlich soll das Endprodukt ja den Weintrinker überzeugen. »Dieses Verfahren ist sehr aromaschonend, und das Endprodukt bleibt somit sehr aromatisch frisch und fruchtig«, erklärt Philipp Stich.

Nachfrage bisher verhalten

Für die Gäste in der Häckerrunde also eine echte Alternative zu Wasser und Saft? Bislang ist die Nachfrage verhalten, unter einem Prozent der Häckerbesucher wagen den Versuch. Dabei sieht man eigentlich keinen Unterschied, denn der alkoholfreie Wein wird gleichermaßen im schönen Stielglas serviert. Es gibt aber auch Kunden, die gezielt den alkoholfreien Wein nachfragen, zeigt der Betriebsinhaber auf. Mit neun Euro pro Flasche liegt »*Komma, nix« preislich knapp über dem Schoppenwein.

Und was sagen die Kollegen? »Nachdem wir nach einem neuen Verfahren den Alkohol aus dem Wein herausfiltern lassen, ist die Akzeptanz besser geworden«, sagt Philipp Stich und betont, dass die nun zum Verkauf stehende dritte Charge »die beste bisher« ist. Da stören auch die verbliebenen unter 0,3 Volumenprozent Alkohol nicht.

