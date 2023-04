Weinkönigin Eva Brockmann über Produkte der Re­gi­on Churfranken

Grup­pe von Jour­na­lis­ten informiert sich

Miltenberg 28.04.2023 - 14:44 Uhr 3 Min.

Auf einer Presse-Wein-Reise mit der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann auf dem Fränkischen Rotweinwanderweg. Ein gemütlicher Snack am Terroir f in Klingenberg.

Die Wein-Heimat der königlichen Hoheit ist geprägt von steilen Buntsandstein-Terroirs mit fantastischen Ausblicken, die mühsam zu bearbeiten sind, dafür aber beste Weine hervorbringen, die auch international mithalten können. Das Programm der Tour hatten Brigitte Duffeck, Geschäftsführerin vom Verein Churfranken, und Projektmanagerin Linda Trabold zusammengestellt.

Winzerarbeit im Wandel

Die Tour begann in Großwallstadt. Auf dem Weg durch die Lagen Lützeltaler Berg und Pitztal informierte Winzermeister Klaus Giegerich über seine Arbeit und wie sehr sie sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Um diese Jahreszeit ist im Weinberg noch wenig vom Rebaustrieb zu sehen. Der Schwerpunkt liegt in der Bodenbearbeitung. Eines der Ziele ist, Wasser länger im Weinberg zu halten. Die Reben sollen mit der Natur wachsen, Schmetterlinge und Bienen in der Blütezeit angelockt werden, erklärte Giegerich. In seiner urigen Weinbergshütte wurden während der Führung bei einer fränkischen Brotzeit die dortigen Weine verkostet.

Am Bergschwimmbad in Erlenbach begrüßte Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein als Vorsitzender des Vereins Churfranken die Gruppe. Diese hatte dort den seiner Ansicht nach schönsten Teil des Rotwein-Wanderwegs vor sich. »Wir werden Ihnen den Main zu Füßen legen und was über den Wein erzählen.«

Klimaverlierer und Piwi-Sorten

Die Erlenbacher Winzerin Verena Waigand begleitete auf dieser Etappe die Gruppe und erklärte, dass man in Erlenbach und Klingenberg den roten Buntsandsteinboden findet, der durch seine Dauerbegrünung gut durchwurzelt ist und dadurch das Wasser gut halten kann. Klimaverlierer seien hier durch die heißen Sommer die Rebstöcke der Sorten Müller-Thurgau und Portugieser. Früher habe der Portugieser, die Reben stammen aus dem Jahr 1964, eine sehr große Bedeutung gehabt, den es aber in zehn Jahren nicht mehr geben werde, bedauerte sie. Was wird dann angepflanzt? Mit Piwi-Rebsorten (pilzwiderstandsfähig) werde man sich für die Zukunft wappnen, so Waigand.

Am Terroir f in Klingenberg konnte neben dem wunderschönen Blick ins Maintal auch der Silvaner und Spätburgunder von Winzer Daniel Weinfurtner aus Rück sowie der Weißburgunder und Spätburgunder von Verena Waigand aus dem Erlenbacher Hochberg verkostet werden. Direkt am Ortseingang von Klingenberg hat Bio-Winzerin Anja Stritzinger ihren Betrieb, den sie 2001 von ihrem Vater übernommen hat, der bereits Weine in Bio-Qualität ausgebaut hat. Stritzinger bewirtschaftet auch den ältesten erhaltenen Weinberg in der Stadt, der noch die alte Erziehung ohne Draht mit Holzpfählen habe, eine Besonderheit ihres Betriebes.

Qualität wurzelt im Weinberg

Nächster Anlaufpunkt war das Weingut Rudolf Fürst in Bürgstadt Sebastian Fürst betonte, nach wie vor spiele die Arbeit im Weinberg bei der Weinerzeugung die größte Rolle. Mit ordentlich Regen habe das Jahr gut angefangen. Sie selber bewirtschaften unterschiedliche Lagen, kaufen keine Trauben zu, was den Weinbau sehr spannend mache. »Gleiche Rebsorten aus verschiedenen Lagen schmecken auch unterschiedlich, obwohl wir im Keller das Gleiche machen«, erklärte Sebastian Fürst. »Qualität findet zu 80 Prozent im Weinberg statt. Große Rotweine werden nicht im Keller gemacht.« Eine Fassweinprobe eines Klingenberger Spätburgunder überzeugte durch Qualität.

Der Abschluss in Großheubach, einer der wichtigsten Weinorte in Churfranken, rundete wunderschöne Pressereise ab.

Christel Ney

Hintergrund Bei den Mahlzeiten achteten die Gastgeber darauf, dass zu den regionalen Produkten stets die passenden Weine zu den Gerichten oder zu den Weinen die passenden Gerichte serviert wurden, immer mit den jeweiligen Begründungen für die Wahl. Am ersten Abend im Wallstadt's Restaurant in Großwallstadt informierte Annette Liebe ausführlich über die Gerichte und welche Weine gut harmonieren. Johannes Höfler vom Weingut Alzenau, Frank Höflich vom Weingut Höflich aus Großostheim und Edda Hein-Barnetzki vom Hofgut Hörstein in Alzenau stellten ihre Weine vor. Auch ein Wein vom Großwallstädter Weinhaus Vinea Mea konnte probiert werden. Im Hotel Restaurant Adler in Bürgstadt informierte Evelyn Bachmann über die Menü-Zusammenstellung. Dazu stellten Gerhard und Philipp Stich vom Weingut Stich und Burkhard Hench vom Bio-Weingut Hench die harmonierenden Weine vor. Am Abschlussabend im Gasthof zur Krone in Großheubach konnten Winzer aus Großheubach ihre Produkte anbieten. Die Chance nutzte Jungwinzer Uli Kremer vom Weingut Kremer, der auch von dem Klostergarten in einer kleinen, aber interessanten Lage mit seiner besonderen Bodenform ausdrucksstarke Weine produziert. Die Weine von Schloss Löwenstein kredenzte die Weinsommelière Niki Restel, die Chefin des Hauses, mit den passenden Informationen. Alle Winzer nutzten die Möglichkeit, um die Besonderheiten und die Arbeit in ihrem Weingut vorzustellen. ney