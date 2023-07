Das Großwall­städ­ter Wein­berg­hüt­ten­fest ist am Wo­che­n­en­de zum zwei­ten Mal nicht mehr in den Wein­ber­gen, son­dern in den Mainau­en ge­fei­ert wor­den. Ei­ne gu­te Re­so­nanz ver­zeich­ne­ten da­bei die drei Fest­win­zer: das Wein­gut Gie­ge­rich, Wein­bau Kar­rer und Ben­ja­min Spil­ger mit Vi­nea Mea.