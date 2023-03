Weilbach hält sich bei Investitionen zurück

5,5-Millionen-Euro-Etat beschlossen

Weilbach 22.03.2023 - 15:37 Uhr 2 Min.

Bürgermeister Robin Haseler erläuterte die Eckdaten: Erträgen von 5,29 Millionen Euro stehen ordentliche Aufwendungen (5,23 Millionen Euro) und Finanzaufwendungen (58.000 Euro) in ähnlicher Höhe entgegen, so dass ein geringer Fehlbetrag von 3500 Euro ausgewiesen ist. In der Finanzplanung stehen den Einnahmen von 5,52 Millionen insgesamt Ausgaben von 5,42 Millionen Euro gegenüber, so dass mit einem Jahresüberschuss von 100.000 Euro gerechnet wird.

Starke Schwankungen

Die Ertragsseite wird im Wesentlichen durch die Steuereinnahmen getragen, wobei der Gewerbesteuer (Hebesatz 380 Prozent) eine besondere Bedeutung zukommt. Hier kam es in den letzten zehn Jahren zu starken Schwankungen aufgrund der differenzierten konjunkturellen Entwicklung zwischen einer niedrigsten Veranlagung von 334.000 Euro und einer Höchsteinnahme von 2,23 Millionen Euro. In 2023 sollen 1,3 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen werden. Mit einem neuen Rekordwert von 1,7 Millionen Euro wird bei den Steueranteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer gerechnet. Relativ verlässlich lassen sich die weiteren kommunalen Steuern einplanen. Da die Hebesätze bei der Grundsteuer mit 360 Prozent sowie die Hundesteuer unverändert bleiben, sollen 345.000 Euro erlöst werden.

2023 soll laut Haseler im Ort nicht größer investiert werden. Für Brückenerneuerungen sind 200.000 Euro eingeplant, die weitere Digitalisierung der Verwaltung kostet 50.000 Euro, Notstromaggregate 23.000 Euro und in die Fertigstellung der Grabungen am Gotthard werden weitere 155.000 Euro fließen. Geringere Beträge fallen für den neuen Anstrich der Sporthalle sowie weitere Investitionen dort (50.000 Euro) und für neue Spielgeräte auf Spielplätzen (15.000 Euro) an. Insgesamt sollen Projekte für 540.000 Euro angegangen werden. Bei allen Investitionen ist mit Zuschüssen zu rechnen.

Im Ergebnishaushalt werden bei den Ausgaben die getätigten Investitionen nur mit den Abschreibungswerten erfasst. Die Ausgaben gliedern sich wie folgt: Personalaufwendungen 1,89 Millionen Euro, Sach- und Dienstleistungen 900.000 Euro, Abschreibungen 450.000 Euro, Transferaufwendungen und Umlagen 1,37 Millionen Euro und für sonstige ordentliche Aufwendungen 618.000 Euro.

Hohe Kreditlast

Der höchste Kredit der letzten Jahre wurde mit 2,6 Millionen Euro für den Neubau des Kindergartens aufgenommen, wobei die jährlichen Tilgungsleistungen die freie Finanzspanne des Marktes stark belasten. Ein weiteres Darlehen über 250.000 Euro kommt in diesem Jahr für die Sanierung der Brücken in Reuenthal hinzu, 2024 ein weiteres über 450.000 Euro für das neue Feuerwehrauto für Weckbach. Für dieses enthält die Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in der Höhe des Anschaffungsbetrages. Der festgesetzte Kassenkredit von 2,1 Millionen Euro liegt auch in diesem Jahr wie in den letzen Jahren über der gesetzlich erlaubten Höhe von einer Million Euro.

Die Verwaltung rechnet laut Haseler damit, dass die Gewerbesteuereinbrüche während der Pandemie sowie die aktuell steigenden Energiepreise, Personalkosten und sonstige laufende Auszahlungen die Situation nicht verbessern. Allerdings sollen die erwarteten positiven Jahresergebnisse in der Finanzplanung 2024 bis 2026 dazu verwendet werden, die Höhe der Kassenkredite zu reduzieren. Die Haushaltssatzung für 2023 tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Pachtvertrag: Um seine Stromkosten zu reduzieren, plant der TSV Weckbach die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportgelände. Da dafür beim Bayerischen Landessportverband Fördergeld beantragt wird, muss der alte Pachtvertrag mit der Gemeinde angepasst werden. Er wird bei sonst gleichen Bedingungen auf Euro umgestellt und um 25 Jahre verlängert. Standesamtsgebühren: Bei einer Prüfung der Standesamtsgebühren wurde festgestellt, dass es kleine Abweichungen bei den Gebührenansätzen zwischen dem Standesamt Bayerischer Odenwald mit Sitz in Amorbach, zu dem Weilbach gehört, und denen der Gemeinde gab. Außerdem waren die Trauräume Rathaussaal in Weilbach und das Dorfgemeinschaftshaus in Weckbach nicht näher definiert. Das darf nach einstimmigem Beschluss jetzt korrigiert werden. Schöffenwahl: Keinen Einwand hatte der Gemeinderat bei der Liste mit den Bewerbern der Schöffenbewerber. Die Verwaltung darf die Liste nach einstimmigem Beschluss so an die zuständige Stelle weiterleiten.