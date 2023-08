Weilbach feiert drei Tage traditionellen Bartholomäusmarkt

Festkultur: Lampionfest der Vereine im Alten Schulhof gut besucht - Auftakt mit Krimilesung und Weinverkostung

Weilbach 21.08.2023 - 11:12 Uhr < 1 Min.

Das Lampionfest am Samstag war eines der Glanzlichter des Marktes.

Beginn war am Freitag, als im ausgebuchten Rathaussaal bei einer Krimilesung mit Anne Hassel Weine des ortsansässigen Winzers Markus Erbacher verkostet wurden. Erbacher betreibt ökologischen Weinbau in der dritten Generation.

Bürgermeister Robin Haseler eröffnete am Samstag erstmalig mit einem Bieranstich das Lampionfest der Vereine im Alten Schulhof. Die Blaskapelle "Böhmischer Zauber" mit Musikern aus drei Bundesländern unterhielt mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Der Schulhof war an diesem Abend proppenvoll.

Der Sonntag ist der Haupttag des Marktes. Nach dem Gottesdienst im Freien, den die Gruppe Gegenwind musikalisch gestaltete, gab es Unterhaltung und Verkauf in der Ortsmitte und entlang der Hauptstraße. Das Markttreiben begann um 11 Uhr. Die Pfarrbücherei verkaufte nicht mehr benötigte Bücher, an vielen Ständen gab es Flohmarkt- oder Geschenkartikel. Dazu boten Privatleute entlang der Straße oder in Garagen ihre Waren an. Auch einige professionelle Händler hatten ihre Stände aufgebaut. Firmen konnten sich vorstellen und am verkaufsoffenen Sonntag Produkte verkaufen.

Beim Frühschoppen und am Nachmittag unterhielt der Musikverein Richelbach. Kinder konnten am ehemaligen Awo-Heim Esel und Ziegen streicheln, Papageien bewundern oder sich am Märchenzelt Märchen erzählen lassen. Am Löwen gab es ein Bungee-Trampolin. Wer seinen Teilnahmeschein für die Verlosung in die Losbox im Rathaussaal eingeworfen hatte, nahm anschließend an der Verlosung teil. "Auch wenn am Sonntagnachmittag weniger Besucher vor Ort waren: Im Gesamtergebnis war es ein erfolgreicher Bartholomäusmarkt", stellte Bürgermeister Haseler zum Abschluss fest.

hjf