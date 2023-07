Heubacher Brückenschlag: Kreisbaumeister zeigt Möglichkeiten einer Mainquerung auf

Gemeinderat in Kürze

Radeln für krebskranke Kinder: Winter informierte, dass die "Tour der Hoffnung", eine Radelaktion für krebskranke Kinder, am 29. Juli Station in Großheubach machen wird. Dafür konnte der frühere Zehnkampf-Weltrekordler Guido Kratschmer, ein gebürtiger Großheubacher, gewonnen werden. Ein Spendenaufruf in Zuge der Aktion solle noch erfolgen, so Winter.

Neues Gewerbegebiet Wegscheide: Einstimmig billigte das Gremium die Aufstellung des Bebauungsplans Wegscheide. Das neue Gewerbegebiet schließt an den Lebensmitteldiscounter in der Nähe des Südkreisels an. Bereits 2016 hatte der Gemeinderat das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans eingeleitet und ein Jahr später das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit der Baulandumlegung beauftragt. Bisher wurde aber kein formeller Beschluss für die Aufstellung des Plans gefasst, obwohl laut Bürgermeister Gernot Winter verschiedene Firmen signalisiert hatten, sich gerne in Großheubach ansiedeln zu wollen. Mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragte das Gremium wurde ein Ingenieurbüro zum Preis von brutto 24.335 Euro beauftragt.

Gewerbegebiet Süd II: Dem Gremium lagen die Ergebnisse der dritten öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung in Bezug auf den Bebauungsplan zur Änderung und Erweiterung des Gewerbegebiets Großheubach Süd II vor. Die Unterlagen werden nun noch redaktionell angepasst, die daraus resultierende neue Planfassung ist dann Inhalt der vierten Auslegung. Haseläcker: Der Gemeinderat ordnete per einstimmigem Beschluss die Baulandumlegung für den Bereich des geplanten Bebauungsplanes Haseläcker an. Weiter beinhaltet die Entscheidung, dass die Kommune ihre Befugnis zur Realisierung der Umlegung auf das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg überträgt. Service-Werkstatt: Einstimmig genehmigte das Gremium einen Bauantrag für die Errichtung einer Service-Werkstatt für eine bestimmte Fahrzeugmarke mitsamt Prüfstelle auf einem Grundstück in der Dieselstraße. Verkehrsregelung Industriestraße: Dem Gremium lag ein Antrag auf Änderung der Verkehrsregelung in der Industriestraße vor, mit dem Inhalt, die Anordnung der Tempo-30-Zone zurückzunehmen und keine Parkverbotszone in diesem Bereich auszuweisen. Da die Bundesregierung eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes anstrebt, welche voraussichtlich noch 2023 in Kraft tritt, stellte der Rat bei drei Gegenstimmen die Beratung zum Thema zurück. Es soll neu diskutiert werden, wenn das neue Gesetz steht.

Projekt Zukunft: Der Bürgermeister stellte kurz das vom Miltenberger Landratsamt entwickelte "Projekt Zukunft" vor, welches vorsieht, Kinder und Jugendliche aktiv an der Gestaltung der Gemeinde zu beteiligen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Konzept umzusetzen und erteilte dafür den Auftrag an die Gemeindeverwaltung.Bürgerversammlung: In der Bürgerversammlung am 25. April ließ aus den Reihen der anwesenden Bürger Werner J. Zöller, ehemaliges Ratsmitglied, die Versammlung über folgende Frage abstimmen: "Der Gemeinderat nimmt den aktuell gültigen Beschluss eines Rathausneubaus zurück. Er widmet die vorgesehenen finanziellen Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung zugunsten der Ertüchtigung der Ortsstraßen um." Die Mehrheit der Anwesenden stimmte für diese Empfehlung. Das Vorgehen von Zöller sorgte im Nachhinein für viel Kritik des Gremiums. Der Gemeinderat beschloss nun bei der Gegenstimme von Norbert Petri (PWG/FW), die Empfehlung der Bürgerversammlung zur Kenntnis zu nehmen und in künftige Entscheidungen in der Sache in seine Überlegungen mit einzubeziehen.