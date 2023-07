Wechsel ander Spitze der Zentec GmbH

Wirtschaft: Geschäftsleiter Thomas Freser-Wolzenburg

Großwallstadt 31.07.2023 - 18:00 Uhr < 1 Min.

Der promovierte Chemietechniker bringt laut Mitteilung umfassende Erfahrungen als Werkleiter in der Automotiv-, Umwelt- und Verfahrenstechnikbranche mit.

Die seit vier Jahren als Doppelspitze bestehende Geschäftsleitung aus Marc Gasper und Thorsten Stürmer bleibt der Zentec mit ihrer Erfahrung und ihrem motivierten Einsatz erhalten, heißt es in der Nachricht weiter. Dies sei Teil der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft, die stellvertretend für die drei Gebietskörperschaften - Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie Landkreis Miltenberg - die Entwicklung des bayerischen Untermains aus wirtschaftspolitischer Sicht koordiniert.

Entwicklung und neue Aufgaben

Jürgen Herzing, Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und Vorsitzender der Zentec-Gesellschafterversammlung, freue sich gemeinsam mit den Landräten Alexander Legler (Kreis Aschaffenburg) und Jens Marco Scherf (Kreis Miltenberg), dass die Position der Geschäftsführung bereits zum 1. August schneller als ursprünglich geplant besetzt werden kann. So können die Weiterentwicklung bestehender Handlungsfelder und der Aufbau neuer Aufgaben von 2024 an geordnet und gut überlegt ausgestaltet werden. »Damit werden die strategisch stärker zu besetzenden Bereiche ab sofort in eine gute Ausgangslage versetzt«, wird Herzing in der Zentec-Mitteilung zitiert.

Gasper und Stürmer seien im Unternehmen zentrale Persönlichkeiten, deren Einsatz bisher und künftig dafür garantiere, dass das Unternehmen auf Erfolgskurs bleibt. Die neue Geschäftsleitung werde mit dem bestehenden Team die Handlungsfelder der Zentec noch enger mit dem ohnehin laufenden Strategieprozess abgleichen, kündigt die Zentec GmbH an.

bWeitere Informationen im Internet unter https://www.zentec.de.

