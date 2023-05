Watschelnde Zöglinge im Collenberger Kindergarten

Erzieherinnen helfen bei der Pflege von zwölf Entenküken

Collenberg 16.05.2023 - 09:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die kleinen Enten sind eine Attraktion für die Drei- bis Fünfjährigen. Erzieherin Katharina Bohlender zeigt die Bastelarbeiten, die die Kinder zum Thema Enten angefertigt haben. Die Entenküken sind um Ostern herum geschlüpft. Frisches Wasser finden die kleinen Enten unwiderstehlich. Erzieherin Mona Fieger hilft den Kindern dabei, den Entenküken ihr Futter zu geben. Die kleinen Enten sind eine Attraktion bei den Drei- bis Fünfjährigen. Auf diesem Bild war das Entlein noch um einiges kleiner.

An einem Vormittag im Mai kümmert sich die Raupen- und Sonnenscheingruppe um die zwölf watschelnden Neuzugänge. Mit aufgeregtem Schnattern begrüßen die Entlein die Kinder. Und die sind fast genauso aufgeregt, die Tiere wieder zu sehen. Ein Mädchen versucht, die Zöglinge anzulocken: »Hier, tschip, tschip, tschip.« Ein anderes ruft der Kindergärtnerin zu: »Mona, ich will sie mal streicheln.« Dann müssen alle lachen, weil die Entenküken Erzieherin Mona Fieger, die über den Zaun gestiegen ist, auf Schritt und Tritt folgen. Fieger schafft es kaum, die grüne Futterschale aufzuheben, so heftig umschwirren die kleinen Vögel ihre Beine.

Die zwölf tierischen Schützlinge wurden um Ostern herum geboren. Die Tante von zwei ehemaligen Kindergartenkindern, die einen kleinen Bauernhof hat, hatte etwa 40 Eier vorbeigebracht. Nicht alle Eier waren befruchtet, am Ende schafften es zwölf Entlein ans Licht der Welt. Anfangs wurden sie in einem Badezimmer der Einrichtung aufgezogen. Ende April kamen sie dann nach draußen. Über Nacht sind sie in einem Holzschuppen untergebracht, in dem früher einmal Rädchen für die Kinder gelagert wurden.

Routinierte Kolleginnen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Erzieherinnen um tierische Gäste kümmern. 2019 hatte das Team zehn kleine Hühner umsorgt. Deswegen sind Mona Fieger und ihre Kollegin Katharina Bohlender schon routiniert. Die Woche ist unter den Kindergartengruppen aufgeteilt, jeden Tag kümmert sich eine andere Gruppe um die Tiere.

Vormittags wird die Truppe erst einmal aufgeteilt, die Hälfte bleibt zunächst vor dem Zaun stehen. »Wer möchte rein?«, fragt Fieger. Prompt schießen viele Finger in die Höhe. »Ich, ich, ich!«, betteln die Kinder. Die Erzieherinnen heben die Hälfte ihrer Schützlinge über den Zaun und dann sind die Kinder ganz nah bei den Tieren. Sie müssen sich allerdings teilweise ducken, weil ein schwarzes Netz über das Gelände gespannt ist - aus Schutz vor Greifvögeln.

Erzieherin Katharina Bohlender und eines ihrer Schützlinge füllen das Planschbecken der Enten mit frischem Wasser auf.

Fieger erklärt, was alles gemacht werden muss: Der Stall wird kontrolliert. Ist er schon so dreckig, dass er gereinigt werden muss? Dann bekommen die watschelnden Kleinen neues Wasser und Trockenfutter. Auch das Planschbecken wird ausgeschüttet und mit frischem Wasser gefüllt. Die Kinder helfen mit Eifer bei den Aufgaben. Sie holen zum Beispiel die Sandsteine aus dem Planschbecken und legen sie nach dem Befüllen wieder hinein. Die kleinen Enten brauchen die Steine als Leiter, sonst würden sie nicht mehr so leicht aus dem Wasser heraus kommen. Auch beim Saubermachen der Wasser- und Futterschale entgeht den Kindern nichts. In einem Halbkreis stehen sie um ihre Erzieherinnen herum und schauen fasziniert zu.

Auch die vierjährige Felicitas aus der Sonnenscheingruppe ist mit von der Partie. Ihr macht es besonders viel Spaß, den Tieren Futter zu geben. »Ich hab sie schon mal gefüttert, da waren sie hundertmal verfressen«, erzählt sie begeistert. Ein andermal hat sie Gänseblümchen für die Enten gepflückt und die Entlein fraßen ihr direkt aus der Hand. Sie versucht auch gerne, die Zöglinge zu streicheln. »Aber heute hat es leider nicht geklappt«, sagt sie etwas geknickt. Ein Junge probiert ebenfalls immer wieder, eine der Enten zu erwischen, um sie zu streicheln. Doch die Tiere sind zu schnell für seine ausgestreckte Hand.

Kein unnötiger Stress

Den Erzieherinnen liegt viel daran, dass die Kinder die Küken nicht unnötig stressen. »Das sind immer noch scheue Tiere«, erklärt Katharina der Gruppe. »Das sind nicht Haustiere wie Katzen oder Hunde.« Tatsächlich sind die Kinder dann auch ganz diszipliniert, als Katharina sie ermahnt, langsam zu machen und »wirklich nicht zu schreien oder herumzurennen«. Mona Fieger findet aber auch, dass die Enten generell schon viel zugänglicher geworden sind. Am Anfang seien sie immer in die andere Richtung geflüchtet, wenn jemand das Gehege betrat. Jetzt kämen sie gleich alle her. Fieger und Bohlender sind auch der Meinung, dass die Küken in kurzer Zeit schnell gewachsen sind. Das zeigen sie den Kindern: »Seht ihr das? Da geht der Flausch schon langsam weg und die Federn kommen.«

Selbst Gebasteltes

Auch nachdem der Dienst im Innenhof beendet ist, beschäftigen die tierischen Gäste die Kinder des Kindergarten St. Martins weiter. Das sieht man zum Beispiel im Raum der Sonnenscheingruppe. Da zieren selbst gebastelte gelbe Küken die Wand und es hängen Fotos der Entenrassen an einem Schrank: Es sind Orpington-Enten darunter und französische Laufenten. »Wir haben Sachbücher und belesen uns da auch ziemlich viel«, erzählt Katharina Bohlender. Ihre Kollegin Fieger ergänzt, dass das vielfach von den Kindern selbst komme. Sie malten von sich aus Enten oder bauten den Plüschenten, die der Kindergarten angeschafft hat, einen kleinen Spielzeugteich.

Ein Mädchen zeigt die Stofftiere, mit denen die Kindergartenkinder spielen können.

Noch bis zum Sommer werden die Enten den Alltag des Collenberger Kindergartens bereichern. Danach dürfen sie auf dem Bauernhof der Frau leben, die die Eier zur Verfügung gestellt hatte. Bis dahin werden die Kinder viel über die Vögel gelernt haben. Katharina Bohlender findet den Umgang mit den Tieren bereichernd. Ihre Schützlinge bekämen dadurch mit, wie es ist, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen. »Das gibt den Kindern sehr, sehr viel.«

JULIE HOFMANN