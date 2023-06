Wasserspender im Zentrum und im Luna-Park

Hitzeschutz: Erlenbach in der Vorreiterrolle

Miltenberg 22.06.2023 - 19:12 Uhr < 1 Min.

»Kein Trinkwasser« warnt ein Schild am Staffelbrunserbrunnen. Doch an den Strahlen löscht ohnehin kein Tourist seinen Durst. Foto: Anja Keilbach

Zu den alten, oft reich verzierten mittelalterlichen Brunnen gesellen sich jetzt in Zeiten des Klimawandels und extremer Hitzewellen wieder vielerorts neue Trinkwasserspender - zu deren Bau hatte die EU schon 2019 die Kommunen ermuntert. Im Kreis Miltenberg geht dabei jetzt Erlenbach in die Vorreiterrolle, das auf Initiative der SPD zwei Trinkwasserbrunnen errichten will. Einer soll im Stadtzentrum im Rathaus-Umfeld errichtet werden, der andere am Luna-Park in Mechenhard. Aus den beiden Wasserspendern kann dann frisches, qualitativ hochwertiges Leitungswasser entnommen werden

»Die Errichtung solcher Trinkbrunnen ist eine sinnvolle Maßnahme zur Klimaanpassung, trägt zu einer wirksamen kommunalen Hitzevorsorge bei, schont den Ressourcenverbrauch und erhöht die Aufenthaltsqualität«, hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Benjamin Bohlender seinen Antrag begründet, der vom Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen wurde. Dafür stehen im Haushalt der Stadt 30.000 Euro zur Verfügung. Weitere Standorte an zentralen Plätzen, etwa am Bahnhof, seien denkbar.

Erleichtert hatte den Räten die Entscheidung das Sonderprogramm »Kommunale Trinkbrunnen« des Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Für die Errichtung von bis zu zwei Trinkbrunnen im öffentlichen Raum gibt es einen Zuschuss von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. > Seite 1kü