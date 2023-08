Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wasserski-Showteam sucht Nachwuchs

Schnuppertag: Jugendliche im Alter ab 14 Jahren können Sport am 3. September in Bürgstadt ausprobieren

Miltenberg 23.08.2023 - 18:19 Uhr 1 Min.

Damit solche vierstöckigen Pyramiden gelingen, braucht es ein solides Fundament - das Miltenberger Wasserski-Showteam sucht Nachwuchs. Foto: DSSB

Seine Sportlerinnen und Sportler muss Show-Direktor und DSSB-Vorsitzender Christian Bockweg jedoch aus der ganzen Republik zusammentrommeln. Deshalb will der Verein jetzt seine personelle Basis in der Region verstärken.

Zur Nachwuchsgewinnung veranstaltet das Wasserski-Showteam am Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr einen Schnuppertag an der Slipanlage bei Mainspielplatz in Bürgstadt. Die Zielgruppe sind interessierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren mit sportlicher Grundausbildung. Vor allem bei den jungen Männern ist Standfestigkeit und auch Kraft gefragt, denn sie sollen das künftige Fundament für die bis zu vierstöckigen Pyramiden bilden, die das Showteam bei seinen Vorführungen aufeinanderstapelt.

Bei den Schnuppertag werden auch einige Aktive des Showteams auf dem Wasser sein und zeigen, was sich mit Wasserski, Wakeboard, Hydrofoil und sogar barfuß alles anstellen lässt. Im Mittelpunkt steht aber, dass die Interessiert sich selbst einmal auf die Skier stellen können. Informationen vorab geben Vereinssprecherin Kirsten Rösel, Tel. 0151 165 65 164, kirsten.roesel@web.de oder oder der Vorsitzende Christian Bockweg, Tel. 0176 30160754, christian.bockweg@wasserskishow.de, die schon jetzt Anmeldungen entgegennehmen. Interessierte könne aber auch einfach spontan vorbeikommen.

Das deutsche Team Wasserski Showteam besteht aktuell aus rund 35 Aktiven und hat schon vor vielen Jahren den Main als Trainingsrevier gewählt. Keimzelle der Nationalmannschaft war das Malibu-Showteam aus Wörth. Vor drei Jahren hatte dann Christian Bockweg begonnen die Gruppe mit neuem Programm und vielen neuen Aktiven zu reorganisieren und zur Nationalmannschaft aufzubauen. Im Oktober 2022 gelang dann ein Überraschungscoup: Die Nationalmannschaft wurde in Florida Vizeweltmeister. Vom Untermain dabei waren die Athletinnen Esther Schmitt, Antonia Gutting, Wiebke Odoj, sowie die Jüngsten im Team, die Schwestern Lucia und Vicky Krichbaum.

bWeitere Infos auf der Vereinswebsite https://www.showski.de

