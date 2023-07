Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wasser mit Heilwirkung oder nur zum Gießen?

Quellen: Warum in Amorbach und Miltenberg Menschen das sprudelnde Nass aus dem Berg abfüllen und wofür sie es verwenden

Miltenberg 12.07.2023 - 14:42 Uhr 3 Min.

Martina und Marcel Riewe gehen in Amorbach regelmäßig kneippen. Eine herrliche Abkühlung ist das Springquellenwasser für diese Familie, Regelrechter Wassertourismus herrscht an der Springerquelle in Richtung Mainbullau. Viele füllen das Bergwasser in Kanister oder Glasflaschen ab. Fotos: Anja Keilbach

Obwohl man zuhause einfach den Wasserhahn aufdrehen kann, gibt es immer mehr Menschen, die an öffentlichen Naturquellen Wasser für ihre Bedürfnisse abholen. Aber warum schwören Menschen zum Beispiel auf das Nass der Amorsbrunner Quelle?

Jeden Tag kommen Dutzende Menschen an das Quellbassin neben der Amorsbrunner Kirche. Dem dortigen Wasser wird seit vielen hundert Jahren eine Heilwirkung und Erhöhung der Gebärfreudigkeit nach Genuss nachgesagt. Auch an einem sommerlichen Sonntag um 10.30 Uhr stehen zwei Miltenberger Radfahrerinnen an der Quelle - einem »Ort der Kraft«, wie sie sagen - und füllen ihre Trinkflasche mit Wasser für unterwegs.

Hundeschwimmbecken

Wenige Minuten später erscheint Gerhard Schreiber mit seinem Hund Bobby, ein kleiner schwarzer Hitzeblitz. Während der 72-Jährige erzählt, dass er jeden Tag hierher komme, kneippt sein Bobby im Bach. Wenige Minuten später kommt ein weiteres Herrchen-Hund-Gespann. Es ist ein Amorbacher, der fast gegenüber wohnt. »Mein Hund lernt hier schwimmen«, erklärt er.

Fast zeitgleich schlendern vier Personen auf die Kirche zu. Ehepaar Giegerich hat Besuch aus dem Nahetal. Alle vier finden diese Quelle und, was sie so bereithält, einfach nur toll. Trinken würden sie das Wasser nicht, sich aber im Sommer bei Hitze abkühlen.

Ort der Begegnung

Eine halbe Stunde später steigen Martina und Marcel Riewe in die sieben Grad kühle Quelle. Sie kneippen. Martina oftmals sogar zweimal am Tag, wenn's möglich ist. Für sie bedeutet die Quelle nicht nur eine hervorragende Abkühlung und Ankurbelung ihres Kreislaufes. Die Quelle sei auch ein Ort der Begegnung. Dort habe man schon aufregende Menschen getroffen. Auch einer Nacktbaderin sei man begegnet, berichtet Martina Riewe schmunzelnd. Sie und ihr Mann trinken das Wasser nicht, obwohl sie gehört habe, dass diese Quelle die viertbeste in Europa sein soll. Ob das stimmt, wisse sie nicht.

Zum Blumengießen und Trinken

Wenige Meter weiter sitzt eine Amorbacherin am Bachlauf und spült Eimer aus. Sie hole öfters auch Wasser für ihren Garten, sie habe es nicht weit und das Wasser ist einfach toll zum Blumengießen, sagt sie. Da fährt ein Kombi bis fast vor die Kapelle - Aschaffenburger Kennzeichen. Ein Ehepaar steigt aus, möchte anonym bleiben. Sie haben circa 25 Kästen mit je sechs Glasflaschen dabei. Seit über 20 Jahren kommen sie an die Quelle, nehmen das Wasser zum Trinken und schwören auf, dass es ihnen gut tut und sie sich gesund fühlen.

Wer mehr über den Quellenkult und die Kirche wissen möchte: Der Amorbacher Bernhard Springer hat vor kurzem erst ein Buch »Allhier Sankt Amors Brunn entspringt« geschrieben.

Die Menge macht's

Während es in Amorbach mit dem Wasserholen noch human zugeht, sieht es mit der Springerquelle am Parkplatz Richtung Mainbullau oft anders aus. An einem Dienstagmorgen stehen zwei Sprinter da, beide haben Regenfässer mit geschätzt 1000 Liter Fassungsvermögen im Kofferraum und auf dem Anhänger stehen. Das Wasser pumpen sie mit einem Schlauch ab. Auf Nachfrage sagen beide, dass sie das Wasser zum Gießen für ihre geschäftlichen Zwecke verwenden. Genau das stößt Einigen auf.

Christoph Keller, Geschäftsführer des örtlichen Wasserversorgers EMB, hat kürzlich Beschwerden und einen anonymen Brief erhalten, in dem auf diese Situation aufmerksam gemacht wurde. »Generell haben wir nichts dagegen, wenn man dieses Wasser für zuhause nutzt. Letztendlich versickert das wieder ins Grundwasser. Es geht ja auch darum, das Wasser in der Fläche zu erhalten. Man darf und sollte von einer solchen Quelle gerne schöpfen. Aber eben nur schöpfen, sprich mit kleineren Behältern oder Flaschen. Wenn wir mitbekommen sollten, dass dies ausufert, dann zäunen wir das Gelände irgendwann ein«, so Keller.

Zusammen mit dem EMB-Wassermeister Maximilian Schneider hat er sich das Geschehen vor Ort angeschaut. Aber zu diesem Zeitpunkt stoßen sie nur auf ein Paar aus Laudenbach, das mehrere große Glasflaschen dabeihat und abfüllt. Die beiden nehmen das Wasser zum Trinken und fühlen sich gut dabei. Das Wasser habe einfach eine tolle Qualität, so der Mann. Im Laufe des Tages kamen noch viele Durstige, die Wasserkästen befüllten, oder auch eine Familie, die ihre Fahrradhelme am Bergwasser abkühlten.

Wie bei vielen anderen Quellen ist auch die Springerquelle kein Trinkwasser. Natürlich sei es weicher, so Wassermeister Schneider. Und das Wasser wird einmal im Jahr auf Schwermetalle wie Arsen oder Blei untersucht. Das Wasser könne man schon zu sich nehmen, so Schneider. Mikrobiologisch gesehen, wenn jemand sensibel reagiere, könnte es im schlimmsten Fall zu Durchfall kommen. Abgekocht mache es sicher nichts mehr. Allerdings, so Schneider, sei destilliertes Wasser auch totes Wasser.

ANJA KEILBACH

Hintergrund: Springerquelle Mainbullau am Parkplatz Seit ungefähr 1895 gibt es Aufzeichnungen über Niederschlagsmengen. Wassermeister Maximilian Schneider vom Wasserversorger EMB erklärt: »Die Starkregenereignisse werden definitiv weniger. Bislang reichen die Mengen, die von Oktober bis März in den Boden sickern, aus. Sobald es aber anfängt, grün zu werden, geht das Wasser direkt zu den Bäumen oder zum Grün weg, dann wird die Menge auch weniger.« Bislang aber liefern die drei Quellen mit rund 250.000 Kubikmetern ausreichend Wasser im Jahr. Die Springerquelle schüttet ungefähr 3,5 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Berg. Die Quelle wird im Zuge der geplanten Neuinvestitionen (wir berichteten am 5. Mai) dann nicht mehr öffentlich nutzbar sein. Bis dahin vergehen laut EMB-Geschäftsführer Christoph Keller aber noch eine paar Jahre. Um die sinkenden Grundwasserspiegel zu schonen, sieht das geplante Mehrere-Millionen-Projekt vor, dass auch Oberflächenwasser eingespeist werden kann. Die mehrstufigen Ausbaupläne sehen neue Quellfassungen, Wasserbehälter und vor allem die Aufrüstung der Aufbereitungstechnik vor. ()