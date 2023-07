Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Was sich in Kleinwallstadt tut: Köhler informiert auf Ortsrundgang

40 Teilnehmer in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 20.07.2023 - 15:55 Uhr 1 Min.

Ortsbegehung in Kleinwallstadt: der Regenbogen am Saint-Pierre-Platz.

Gestartet wurde am Neubau der Kinderkrippe, wo derzeit Räume für drei Krippengruppen geschaffen werden. Inzwischen sind fast alle Gewerke abgeschlossen, lediglich wenige Restarbeiten stehen noch an. Aktuell laufen die Arbeiten für die Gestaltung des Außenbereichs, so dass mit einer Inbetriebnahme der Krippe zu Beginn des kommenden Kindergartenjahres gerechnet werden kann. Die Frage, ob auch ausreichend geeignete Betreuungskräfte vorhanden sind, konnte Köhler dank des Engagements des Trägervereins eindeutig bejahen.

Ohne diese Bereiche zu besichtigen informierte Köhler über die Brunnen der Gemeinde und die neuen Investitionen in die Wasserversorgung. Auch die Fortschritte im Neubaugebiet Südlich Hofstetter Straße V, wo 42 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser sowie ein Areal für Mehrfamilienhäuser entstehen, sprach er an. Am Saint-Pierre-Platz informierte Köhler über den errichteten Regenbogen, der als Symbol für die Städtepartnerschaft mit Saint-Pierre-en-Auge steht, wo das andere Ende des Regenbogens aufgestellt ist.

Die für September geplante Sanierung der Ringstraße soll in Kaltbauweise erfolgen. Dies ist eine neue Technik, marode Straßen, die in den nächsten Jahren noch nicht zur Sanierung anstehen, auszubessern. Klassisch saniert für 300.000 Euro wurde ein Teilbereich der Rohestraße. Im Jahr 2018 begann im Ort die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die auf LED-Technik, Teile der Ortschaft sind bereits komplett umgestellt, weitere 175 Leuchten folgen noch in diesem Jahr.

Bereits seit einigen Jahrzehnten soll am Bahnhof eine geeignete Bahnquerung verwirklicht werden, da die illegalen Übergänge ein großes Gefahrenpotenzial darstellen. Seit Mitte 2021 laufen jetzt neue, erfolgversprechende Planungen in Zusammenarbeit mit der Westfrankenbahn als Projekt »Barrierefreier Umbau Bahnhof Kleinwallstadt«. Nach dem Erwerb des dreigeschossigen RV-Bank-Gebäudes entsteht derzeit ein Ärzte- und Bankhaus. In unmittelbarer Nähe entstanden durch einen Privatinvestor auf dem ehemaligen Gelände des Gasthauses Traube 21 dringend benötigte Wohnungen.

Bei der Beratung über Projekte, die von der Städtebauförderung bezuschusst werden können, wurde der Gedanke geboren, das Mainufer von der Einmündung Rohestraße bis zum Festplatz/Wohnmobilstellplatz weiter aufzuwerten. Die Erstellung eines Masterplans wurde an ein Planungsbüro vergeben. Das Projekt Wallstädter Hofe besteht aus der Zehntscheune mit Zehnthof, der Marktschule mit dem Lesehof und dem Rathaushof. Dort stehen jetzt weitere Arbeiten an. Unter anderem soll die Ortsmauer in diesem Bereich mit Fördergeld saniert werden. Zum Abschluss wurde die neu sanierte Marktschule mit Räumen für Vereine und Bibliothek besichtigt.

Thomas Köhler