Was sich die Menschen in Erlenbach von Bürgermeister Christoph Becker wünschen

Umfrage: "Wahlversprechen einhalten"

Erlenbach a.Main 07.04.2023 - 12:36 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Matthias Meidel Umfragekopf Am Dienstag wurden alle Plakate weggeräumt. Jetzt gilt es, die Wahlversprechen umzusetzen Dieter Lebert, Wahlumfragekopf Umfragekopf Maria Geissler, Erlenbach

Sabrina Schneller, 38, Hausfrau aus Mechenhard: Becker warb in seinem Programm für neue Ideen und die Zukunft der Kinder. Ich erwarte daher als Erstes, dass jetzt etwas mit der Grundschule passiert, dass das auch schnell angegangen wird. Das ist für mich das dringlichste Thema. Schön wär's, wenn in unserem Ortsteil auch wieder mehr Leben in Bezug auf Geschäfte herrschen würde. Es gibt zwar jetzt wieder ein Café, aber leider keinen Bäcker und keinen Metzger. Es sollte irgendwie insgesamt ein bisschen mehr Leben in die Ortsteile gebracht werden.

Ina Lenzen, 59, Buchhändlerin aus Streit: Ich wohne seit 17 Jahren in Streit und war natürlich auch wählen. In erster Linie sollte er seine Wahlversprechen, die er gemacht hat, einhalten. Die sollten in den nächsten Jahren nicht in Vergessenheit geraten, wie es öfters zu beobachten ist. Für meine Enkelin hoffe ich sehr, dass der Schulausbau und die damit nötigen Mittel vorangehen. Mit Mittel meinte ich, alle modernen und notwendigen Unterrichtsmittel im digitalen Bereich, damit die Kinder entsprechend dem heutigen Standard lernen können und nicht den Anschluss verlieren.

Johanna Kempf, 96, Rentnerin aus Erlenbach: Ich war natürlich auch wählen. Er ist mir sehr sympathisch, der Becker, und vor allem erscheint er mir kompetent, und ich glaube auch, dass er volksnah ist, was er unbedingt auch sein muss. Da wurde auch von einer Generationenstadt beziehungsweise einem Generationenpark gesprochen, das wäre natürlich toll, wenn man das umsetzen könnte, was er da so vor hat. Generell würde ich mir natürlich wünschen, dass er alles das, was er in seinem Wahlprogramm versprochen hat, auch einhalten würde. Er hat da ziemlich viel vor, und es gibt auch viel zu tun. Es wäre also toll, wenn er das auch schaffen würde. Ich wünsche es ihm, für mich, für uns und unsere Stadt Erlenbach.

Maria Geissler, 86, Rentnerin aus Erlenbach: Ich habe mit Briefwahl gewählt. Nun, es gibt jede Menge zu tun für den neuen Bürgermeister. Ich finde ihn sehr nett, und er hat mir mal geholfen, als ich im Regen stand. Zu älteren Menschen ist er wirklich sehr nett. Ich hoffe, das behält er auch bei, dass er sich so für Senioren einsetzt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass er etwas dafür tut, dass die jungen Leute, die sich den ganzen Tag auf der Straße langweilen und nichts zu tun haben, dass man diese beschäftigten kann. Es gibt doch nicht schlimmeres, als wenn junge Menschen Langeweile haben. Die könnte man doch irgendwo zum Arbeiten einsetzen? Was mir noch aufgefallen ist, dass die Wartehäuschen am Bahnhof oder an Bushaltestellen nicht die saubersten sind. Wäre schön, wenn so ein paar Schmuddelecken wieder sauber gemacht werden.

Dieter Lebert, 63, Geschäftsführer Kino Passage Erlenbach: Also wenn Christoph Becker bei fünf von seinen rund 30 Punkten Wort hält und diese in seiner Amtszeit realisieren und umsetzen kann, dann wäre das, glaube ich, schon richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass er bald den Fahrradweg von Erlenbach nach Klingenberg angeht. Dann wäre es dringlich, dass endlich das Pro-Zent-Projekt, Belebung in der Innenstadt mit Wohnungen, Geschäften und Arztpraxen, weitergeht. Und dann habe ich noch eine Hoffnung: Bürgermeisterkandidat Benjamin Bohlender hat zwar die Wahl knapp verloren, ist aber ja nach wie vor im Stadtrat und hat mit seinem Programm einen starken Willen zur Veränderung bekundet. Ich hoffe und wünsche es mir sehr, dass er mit den Stadtratskollegen und dem neuen Bürgermeister gut zusammenarbeiten kann und dass sie jetzt gemeinsam auf einem guten Weg alle bevorstehenden Projekte nach vorne bringen können.

Matthias Meidel, 58, Bezirksvorsitzender der Imker Unterfranken aus Mechenhard: In allererster Linie fände ich es gut, wenn er die Schwerpunkte seiner Wahlversprechen umsetzen würde. Er hatte acht Schwerpunktthemen, einer davon ist der Klimawandel beziehungsweise die Klimaanpassungsstrategie, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und dringlich wäre. Wenn er die Punkte Ausbau erneuerbaren Energien, neue Mobilitätsformen, Radwegenetz und Konzept Schwammstadt schnellst-möglichst angehen könnte, dann wäre das ein großer Schritt für die Stadt Erlenbach und die Region. Außerdem würde ich mir wünschen, dass er die Programmpunkte und Ziele seines Konkurrenten Benjamin Bohlender in sein Wirken integriert.

anke