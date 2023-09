Was sich die Bäcker von der Politik wünschen

Innungsmitglieder berichten Landtagskandidaten

Großwallstadt 15.09.2023 - 11:58 Uhr 2 Min.

Die Landtagskandidaten von links Nicole Pfeffer, Maili Wagner, Martin Stock, Helmut Kaltenhauser, Thomas Zöller, Samuel Herrmann, Ansgar Stich. Es fehlt Thomas Mütze

Die Direktkandiaten für den Landkreis Miltenberg Nicole M. Pfeffer (FDP), Martin Stock (CSU), Thomas Zöller (Freie Wähler), Samuel Herrmann (SPD) und Ansgar Stich (Grüne) sowie für Aschaffenburg Maili Wagner (Freie Wähler), Helmut Kaltenhauser (FDP) und Thomas Mütze (Grüne) hatten zunächst die Gelegenheit, sich und die Ziele ihrer politischen Arbeit zu den vorgegebenen Themen vorzustellen. Diese hatte Volker Mayer, Obermeister der Innung, im Vorfeld den Teilnehmern nach dem Motto »Was machen Sie, wenn Sie in den bayerischen Landtag kommen, für das kleine Bäckerfachgeschäft in unserer Heimat« übermittelt. In ihren Beiträgen betonten alle, wie wichtig das Handwerk für die örtliche Infrastruktur sei, der Abbau der Bürokratie vorangetrieben werden müsse und die Meisterausbildung nicht weniger wert sei als ein Studium.

Die Sorgen der Bäcker

Die längste Zeit der knapp dreistündigen Veranstaltung konnten sich die Kandidaten aber die konkreten Sorgen der Bäcker anhören, die ihre tägliche Arbeit massiv beeinträchtigen. Bereits in seiner Begrüßung nannte Mayer die wichtigsten Probleme seiner Branche, die die Politik bisher nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung führen gekonnt habe und die weiter vor sich hergeschoben und nicht aufgearbeitet würden.

Mayer sprach die Widersprüchlichkeit der Politik an. Es müsse was für den Klimawandel getan werden, »aber wir verbrennen so viele Kohle wie noch nie«. Steuern sollten für Firmen gesenkt werden, damit sie international wettbewerbsfähig blieben, aber der Handwerker käme dafür nicht in Frage. Weshalb bekomme die Industrie bessere Bedingungen als der Mittelstand und das Handwerk? Politiker setzten sich für Regionalität ein, favorisierten aber den Discounter auf der grünen Wiese, die ihre Ware durch ganz Deutschland karren und bis auf wenige Artikel ihre Produkte nicht zu marktgerechten Preisen verkaufen würden. Das bei den Discountern gekaufte Brot werde zu 50 Prozent nicht gegessen, denn es sei ein schnell hergestelltes Lebensmittel mit erheblichen qualitativen Problemen.

So werde etwa dem Teig nicht die Zeit und der Aufwand gegeben, die das Bäckerhandwerk ihren Produkten gebe und die damit deutlich gesünder seien. Es werde in Deutschland EU-Recht umgesetzt, für das Leute zuständig seien, die keine Ahnung von den Produkten und den Folgen ihres Tuns hätten. Es müssten Preisschilder und Informationsblätter über Allergene gestaltet werden, deren geforderte Aufdruck-Informationen zeitaufwendig erstellt werden müssten, aber die Kunden nicht wirklich interessierten.

Zu viel Bürokratie

Bürokratieabbau sei eine Illusion und nicht möglich, da die verantwortlichen Beamten dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Es sei eher so, dass, wenn eine Vorschrift entfalle, drei neue hinzukämen. Dringend vermieden werden müsse, dass die Digitalisierung nicht zu mehr Stellen in der Verwaltung führe. Nicht das Verteilen von Bürgergeld sollte vorrangiges Ziel sein, sondern dass die Menschen, die arbeiten, mehr Geld in der Tasche haben. Es sollten mehr Anstrengungen unternommen werden, mehr Leute in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen.

Die Politik lasse das Sterben der Bäcker, Metzger und Wirte, früher Mittelpunkt in den Orten, zu und nehme dann Geld in die Hand, um den Innerort wieder zu beleben. Die Kandidaten sagten abschließend zu, auch nach der Wahl einen Dialog mit den Bäckern zu führen und den Kontakt nicht abreißen zu lassen.

