Was passiert mit der Niedernberger "Wellenbahn"?

Neuaufbau, Umzug oder Asphalt?

Niedernberg 06.08.2023 - 15:05 Uhr

Das ist der aktuelle Stand des Niedernberger Pump Tracks. Was auf den Fotos flach erscheint, sind genau berechnete und getestete Wellen, die in den letzten Jahren gerne und viel genutzt wurden, aktuell auch noch befahren werden und, so hoffen die Beteiligten, auch für die nächsten Jahre in irgendeiner Form erhalten werden können. Expertise in Person: der Niedernberger Andreas Fürbacher hat den Pump Track 2017 ins Leben gerufen. Kurzform für: geplant, gebaggert, verdichtet, probiert, geschaufelt, informiert, eröffnet. Natürlich war es kein Ein-Mann-Projekt, der gut vernetzte Radsportler hat mit einem Team und zahlreichen Helfern aus dem Radsport und Freundeskreis den Platz ehrenamtlich gebaut - in drei Jahren Arbeit. Heute, sieben Jahre später, steht der Ausnahmeplatz vor einem wichtigen Scheideweg. "Es muss etwas passieren" sagt Bürgermeister Jürgen Reinhard ganz klar und auch Fürbacher weiß, dass der Platz im aktuellen Zustand (die Löcher auf dem Foto werden aktuell mit Matten abgedeckt) nicht gut nutzbar ist. Doch wo geht die Reise des Platzes hin? So wurden die Kurven gebaut - Andreas Fürbacher und viele ehrenamtliche Helfer haben den Niedernberger Pumptrack bereits als 2012 als Idee geplant, 2017 wurde er feierlich eröffnet. In den letzten Jahren wurde er ausgiebig von verschiedenen Gruppen und Einzelfahrern genutzt. Heute weist er leider viele Schäden auf.

»Jetzt kommt erst einmal die Willensbildung« resümiert Bürgermeister Jürgen Reinhard. Gemeint ist die »Spielplätze-Umfrage« der Gemeinde, die bis zum 31. Juli eingereicht werden konnte. Ein Punkt: Pumptrackanlage »noch offen, ob eine Asphaltierung erfolgen soll«. Die Antwortmöglichkeiten: »Ist mir egal«, »Finde ich gut«, »Finde ich nicht gut« und »Das ist mein (Gegen-)Vorschlag«.

Doch was steckt hinter dem 900 qm großen Platz im Niedernberger Stadtweg, der angelegten Mountainbikestrecke für große und kleine Radler? Im Juni 2017 wurde die Anlage, eine öffentlich zugängliche Sportstätte, auf Gemeindegelände eröffnet. 2012 hatten zwei Niedernberger Radsportler, Andreas Fürbacher und Jörn Duensing, die Idee zu dem Platz. Damals gab es diese Plätze kaum, während heute viele Gemeinden diese Art von Radstrecken anlegen. »Viele Gemeinden haben in den letzten Jahren im Rathaus angerufen und nach Beratung aus Niedernberg gefragt«, erzählt Gemeindepädagoge Timo Wöll. »Wir haben super krasses Know How im Ort« schließt er anerkennend und meint Andreas Fürbacher, Kopf der Niedernberger Strecke.

Naturstrecken waren Hype

»Naturstrecken waren der große Hype« erzählt Fürbacher. Aus der alten BMX-Strecke wurde eine Mountainbikestrecke mit Wellen, die einem bestimmten Abstand haben und durch Hochdrücken (englisch pumping) und Beugen und Strecken der Arme befahren wird. Mit einem großen Team aus ehrenamtlichen Helfern und nicht zuletzt einer Menge Erde der Firma Lechermann wurde die Vorzeigestrecke mit jeder Menge Arbeit gebaut. »Die Hügel wurden mit großen Rüttelmaschinen verdichtet« zeigt Fürbacher vor Ort. Das Angebot wurde sehr gut angenommen - mit Ferienspielen, Besuchen des Jugendtreffs, großen und kleinen Freizeitfahrern und auch Profis haben schon ihre Runden gedreht.

Das Problem liegt nun in der Pflege. Es reicht nicht, »alle paar Wochen eine Schippe Erde auf die Hügel zu werfen« erzählt Fürbacher. Dass heute Schäden an der Strecke sind, hat vielfältige Gründe. »Der Niedernberger Pumptrack ist Opfer des Klimawandels« sinniert Wöll. Das ist ein Teil der Medaille: durch langanhaltenden Regen wird die Erde ausgewaschen. »Sind die Spuren durchweicht, darf man nicht fahren« sagt Wöll. Auch Hinweisschilder an der Strecke weisen darauf hin. Doch das Gelände ist öffentlich, frei zugänglich und unkontrolliert. Wer wann wie oft und mit welchen Gefährten darauf unterwegs ist, kann und soll auch nicht kontrolliert werden. Gerade Fürbacher ist das niederschwellige Angebot und der Zugang für alle interessierten Radler wichtig.

Leider wird es nicht immer pfleglich behandelt - es liegen öfter Scherben auf der Strecke, Steine, Kleinkinder mit Schaufeln freuen sich über die großen Erdhügel. Doch auch die Natur meint es nicht gut mit der Fahrradstrecke: herabfallende Kirschen (und ihre Kerne), herabfallende Blätter, Wühlmauslöcher, wachsendes Gras erschwert die Befahrung der Strecke. Behilfsweise wurden große Matten auf die Hügel gelegt, die helfen, sind aber nicht für den dauerhaften Einsatz bestimmt. »Um den Pumptrack gut fahren zu können, muss der Untergrund so glatt wie möglich sein«, deshalb ist für Fürbacher die Marschrichtung klar: »Eine Asphaltierung bringt nur Vorteile.«

Einen Plan hat er im Gemeinderat vorgestellt. Vorbilder sind viele Plätze, die er weltweit schon besucht hat. Die intensive Pflegearbeit entfällt. Auch die Sicherheitsfrage, Negativargument im Gemeinderat, wird durch Asphalt auf der Strecke besser statt schlechter. Keiner rutscht mehr auf Kirschkernen aus, die Strecken sind klar erkennbar, neben den Wellen kann Rindenmulch ausgelegt werden. Dagegen stehen die Kosten, die bei gut über 100.000 Euro liegen können - wenn alles vergeben wird.

Strecke wird genutzt

Doch wird die Strecke überhaupt genutzt und benötigt? Der 26-jährige Nathan Roth meint ganz klar: »Ja!« Seit einigen Monaten hat er Mountainbiken als Hobby für sich entdeckt und fährt mit Freunden täglich auf dem Pumptrack. »Natürlich nicht bei Regen« lacht er, aber erzählt auch, dass er hier Familien trifft, Einzelfahrer, Freundesgruppen und dass, er mit anpackt, Müll wegräumt, Äste von der Strecke räumt. »Hätte es so einen Platz in meiner Kindheit gegeben, wäre ich nie wieder vom Fahrrad gestiegen« sagt er inbrünstig.

Auch Wöll berichtet, dass beim »Projekt Zukunft« (einer Befragung Niedernberger) das Thema von den Jugendlichen wieder aufgebracht wurde. Diese Frage nach der Nutzung hat den Gemeinderat beschäftigt und deshalb wurde die Entscheidung über eine mögliche Asphaltierung vertagt, das Thema in den Spielplatzumfragebogen aufgenommen. Bürgermeister Jürgen Reinhard ist klar unterstützend in seinen Aussagen: »Meinen Segen haben sie«, wenn die Bevölkerung den Bedarf und den Wunsch nach Asphaltierung bestätigt, wird das Thema in den Bauausschuss gegeben und entschieden. Nach den Ferien wird ausgezählt.

LISA RÜD

Hintergrund: Pumptrack Ein Pumptrack ist eine spezielle, künstlich angelegte Mountainbikestrecke (engl. kurz track). Das Ziel ist es, ohne zu pedalieren unter Ausnutzung des stark welligen Längsprofiles durch koordinierte, "pumpende" Auf- und Abwärtsbewegungen (engl. pumping) des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen. Der Pumptrackfahrer steht dabei auf den Pedalen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel. (Quelle: Wikipedia) Beim Pumptrack bauen kommt es sehr auf die Genauigkeit der Radien, Abstände und Höhen der Hügel und Hindernisse an, damit eine flüssige Durchfahrt ermöglicht wird. (Quelle: www.pumptrack.info). lir