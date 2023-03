Was gehört in den gelben Sack?

Serie Abfallwirtschaft: Dosen, Plastik, Milchkarton

Miltenberg 22.03.2023 - 18:31 Uhr < 1 Min.

Im Kreis Miltenberg werden laut der Mitteilung Leichtverpackungen und sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen (Gegenstände, die aus gleichem oder ähnlichem Material wie Verpackungen bestehen, die aber keine Verpackungen sind - etwa Wäschekorb, Gießkanne oder ein altes Spielzeugauto) über den gelben Wertstoffsack eingesammelt. Damit die gesammelten Abfälle recycelt werden können, müssen sie demnach bereits in Haushalt der Verbraucher sortenrein erfasst werden.

Das gehört hinein

Alufolie, Dosen, Töpfe, Plastikschüsseln, Rührlöffel, Nudelholz, Milch- und Saftkartons dürfen in den gelben Sack. Es sei darauf zu achten, keinen Elektronikschrott, Bauabfall, Batterien, Textilien und sonstigen Restmüll im gelben Sack zu entsorgen. Falsch entsorgte Gegenstände beeinträchtigen das Recycling und bergen Gefahren - leicht entzündliche Gegenstände können etwa Brände verursachen.

Die gesammelten Wertstoffe werden, so das Landratsamt, in der Sortieranlage in verschiedene Fraktionen getrennt und anschließend recycelt. So entstehen beispielsweise Kunststoffrecyclate. Daraus können dann wieder neue Gebrauchsgegenstände hergestellt werden.

Die Abfuhr der gelben Säcke liegt in der Verantwortung der dualen Systeme Deutschland (DSD). Aktuell werden die Wertstoffsäcke durch die Firma Remondis Kleinwallstadt eingesammelt. Beschwerden oder Fragen zu den gelben Säcken nimmt die Firma Remondis in Kleinwallstadt (Telefon: 0800 2477677, E-Mail: kleinwallstadt@remondis.de) entgegen.

bMit dieser Folge endet die Serie Abfallwirtschaft.

lml