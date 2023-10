Was die Gastronomie im Kreis Miltenberg für Veganer zu bieten hat

Rühr-Tofu und Gemüse-Wraps

Caro Milledge in ihrer "Kostbar" in der Miltenberger Hauptstraße. Hier dominieren vegane und vegetarische Produkte die Speisekarte. Vegane Hackpfanne mit Süßkartoffeln und Spinat. Foto: Miriam Schnurr

Die »Kostbar« gibt es seit 2012. Damals hat Milledge aus dem »Löffelstiel«, einer Suppenküche mit deftigem Mittagstisch, nach und nach ein Restaurant gemacht, das mit der Zeit gehen sollte. »Ich habe immer neue Ideen und alles ist stets im Wandel«, sagt sie. Also hat sie beschlossen, die vegetarisch-vegane Schiene zu fahren, als sie das Gefühl hatte, das klassische gutbürgerliche Mittagessen bot keinen Reiz mehr.

Zu viel weggeworfen

Was sie vor allem störte: »Wir haben immer so viel weggeworfen. Mit tat es irgendwann so leid, dass das Tier auf dem Teller es nicht mal geschafft hat, ganz aufgegessen zu werden, sondern im Abfall landete«, erinnert sie sich. Ihr Ziel neben einem gesunden, leichten Angebot zum Mittag: Weniger Müll. »Das haben wir tatsächlich geschafft.« Vor allem auch dadurch, dass sie und ihre Mitarbeiter auf die Gäste eingehen. »Lieber einen nicht so vollen Frühstücksteller anbieten und dann noch mal Wurst oder Käse kostenlos nachlegen wenn gewünscht«, lautet die Devise.

Von den Wraps in der »Kostbar« ist die Hälfte vegetarisch oder vegan. »Die gehen sogar besser als die mit Huhn oder Lachs«, so Milledge. Vor allem vielleicht deshalb, weil man mit Speisen aus frischem Obst und Gemüse besser spielen könne und es auch optisch etwas her mache. Dennoch geht man im »Kostbar« auf alle Bedürfnisse ein. »Niemand soll ausgeschlossen werden. Wer sein Rührei mit Speck genießen will, kann das natürlich tun«, betont die Chefin.

Das gelte auch für Kuchen: »Wir haben 50 Prozent vegan, die andere Hälfte normal.« Manche Kunden ließen sich von »Vegan«-Schildchen übrigens gern abschrecken, hat sie beobachtet. Daher werde diese Kennzeichnung jetzt meist weggelassen. »Man entscheidet sich ja ohnehin nach dem Aussehen für ein Essen«, findet Milledge. »Und wer nach den Inhaltsstoffen fragen will, kann das ja jederzeit tun.«

Mit der veganen Rührei-Variante aus Tofu sei sie übrigens zunächst skeptisch gewesen, es werde aber mittlerweile gern bestellt. »Ich denke wir haben uns hier ganz gut eingefügt. Wer gutbürgerlich essen möchte, findet in der näheren Umgebung ja genug Gaststätten.« Milledge selbst ernährt sich nicht vegan, sondern überwiegend vegetarisch. Fleisch isst sie nur von lokalen Metzgern und sehr bewusst. »Ich denke darum geht es ja vor allem: Ein Bewusstsein für Lebensmittelkonsum schaffen«.

Wirtshausessen dominiert

Wie sieht es nun aber mit dem veganen Angebot in der Gastronomie im Kreis aus? Ein stichpunktartiger Blick in die Speisekarten - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - verrät: Je traditioneller das Restaurant, desto stärker scheint das klassische Wirtshausessen im Mittelpunkt zu stehen.

Im Landgasthof Adler Bürgstadt beispielsweise steht nur ein veganes Gericht auf der Karte: die hausgemachten Falafel, wahlweise mit Minzjoghurt oder Hummus. Im Miltenberger »Riesen« setzt man ebenfalls vor allem auf Deftiges. Hier hat man als Veganer bei den kalten Speisen die Wahl zwischen einem Bauernsalat mit Kartoffeln oder einem Beilagensalat. Wer etwas Warmes möchte, kann Ofengemüse mit Baguette bestellen.

Einiges an Veganem haben die Faust Braustuben zu bieten: Salate, Tagliatelle, veganer Burger, Curry- und Bratwurst sowie den mediterranen Flammkuchen. Nicht schlecht schaut es auch aus im Obernburger Wirtshaus. Hier finden sich die Klassiker Burger und Currywurst auch in vegan, außerdem steht ein Kichererbsencurry ohne tierische Produkte auf der Karte.

Kreative Küche

Beim Obernburger Römerhof ist die Küche kreativ: Hier kann man zum Beispiel neben Salat zwischen Gerichten wie Blumenkohl-Broccoli-Auflauf und Kartoffel-Birne mit grünen Bohnen und Kerbelpesto wählen. Wie Küchenchef Manuel Orth auf Nachfrage bestätigt, wechselt mit der Speisekarte auch das vegane Angebot alle vier Wochen. Die Inspiration holt er sich dabei ganz aus der Natur, bedient sich an saisonalen Produkten. Von Fleischersatz wie veganem Hack hält er nicht viel. Die Natur habe genug im Angebot, so Orth.

Im Großwallstädter Restaurant Wallstadt's finden sich bei den Vorspeisen neben Gartensalat noch eine Country Bowl und der fleischfreie Churfranken-Wrap, Falafel- und Zwetschgenburger. Auch die gegrillte Polentatasche und die Knödelträume sind vegan. »Wir haben diese Gerichte schon länger im Angebot«, heißt es aus der Küche auf Nachfrage. »Das ist heutzutage normal, Veganes auf der Karte zu haben. Das wird auch gern bestellt.«

Übrigens geht auch vegan und Kinobesuch. In der Kinopassage Erlenbach wartet vor oder nach dem Film ein hausgemachtes veganes Chili und ein Veggie-Burger mit Kichererbsen-Patty. Außerdem gibt's beim sonntäglichen Frühstück ein veganes Angebot.

Rezept: Süßkartoffelpfanne mit "Hack" Zutaten für vier Portionen: 2 Süßkartoffeln, geschält und in kleine Würfel geschnitten, 1 Packung veganes Hack, 200 Gramm TK-Spinat, 1 Zwiebel in Würfel geschnitten, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, 200 Gramm Soja-Cuisine, 300 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 2 Esslöffel grob gehacktes Basilikum, Salz und Pfeffer. Zubereitung: Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das vegane Hack anbraten, Zwiebelwürfel und Knoblauch dazugeben, mit Kreuzkümmel würzen und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Die Süßkartoffelwürfel mit in die Pfanne geben und das Ganze etwa zehn Minuten köcheln lassen. Dann den Spinat dazugeben und nochmals fünf Minuten weiter köcheln lassen, bis der Spinat aufgetaut ist. Die Sojasahne dazugeben und bei Bedarf mit Salz und Pfeffer würzen. Auf vier Tellern verteilen und mit Basilikum garnieren. mir