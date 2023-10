Weihnachtsdeko und volle Eisdielen: Was der Klimawandel im Kreis Miltenberg bewirkt

Randnotizen: Sommer im Herbst

Eis zur Kühlung und das Mitte Oktober: Der Klimawandel ist auch im Kreis Miltenberg angekommen.

Auch in den Cafés war draußen kaum mehr ein freier Platz zu bekommen. Radler und Motorradfahrer hat noch mal der Ehrgeiz gepackt. Man hat sehr viele von ihnen nicht nur durch Obernburg und Miltenberg fahren sehen. Touristen aus Nah und Fern belegten den großen Parkplatz am Miltenberger Mainufer, der Blick auf die Nummernschilder zeigte: Reisende von überall her, wie in den Sommerferien.

Kein Wunder, bei Temperaturen knapp an der 30-Grad-Marke und das Mitte Oktober. Würde sich das Laub an den Bäumen nicht langsam verfärben, könnte man meinen, jemand hätte die Zeit zurückgedreht.

Ja, der Klimawandel hat auch unsere Region erreicht. Wird Zeit, dass sich der Kreis Miltenberg darauf einstellt. Von wegen Wohnungen auf dem alten Bahnhofsgelände in Miltenberg: Eine Strandbar muss her mit ganz viel Sand. Das lockt Touristen, und die bringen Geld.

Das aufwendige Michelsmess-Zelt kann das ganze Jahr stehen bleiben. So ein kühles Blondes und ein Sprung vom Biergarten in den Main bei sommerlichen Graden im Herbst, ist doch super. Und das Mönchberger Freibad muss unbedingt erweitert werden. Was die schuldengeplagte Kommune da noch draufzahlt, wird doch locker wieder durch die vielen Besucher in die Kassen gespült.

Am Obernburger Mainufer gehören Olivenbäume angepflanzt. Vielleicht noch ein paar Palmen mit Kokosnüssen. Da braucht man doch gar nicht mehr in den Urlaub zu fahren und vergisst den Klimawandel ganz schnell. So wie AfD-Frau Ramona Storm, die es für den Kreis Miltenberg in den bayerischen Landtag geschafft hat.

Kohlendioxid ein Treibhausgas? Quatsch – sagt sie. Na mal sehen was sie macht, wenn in ein paar Jahren die ersten Wüsten entstehen und die wichtigsten Verkehrswege durch Dünen versperrt werden. Obwohl: Wahrscheinlich ist ihr das ganz recht. Sie hat sich ja bislang auch nicht im Kreis blicken lassen. Die Bürger können sich ja einfach ein paar Kamele organisieren.

Miriam Schnurr