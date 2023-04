Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Was Apotheker Eck und Krimi-Autor Kempf über Mönchspfeffer wissen

Wirksame Heilpflanze, vermeintlicher Lustsenker

Miltenberg 04.04.2023 - 16:18 Uhr 1 Min.

Der Mönchspfeffer: Für Karl Enk eine besondere Arzneipflanze, für Roman Kempf ein wichtiges Detail seines Krimis.

Um den Mönchspfeffer, botanisch Vitex agnus-castus oder zu Deutsch auch »Keuschlamm«, drehte sich lange Zeit ein Mythos. Man sagte der bis zu fünf Meter hohen Pflanze mit violetten, blauenoder weißen Blüten nach, sie würde »den Drang zum Beischlaf mäßigen«. Das schrieb bereits vor 2000 Jahren ein griechischer Arzt. Karl Enk erzählte, dass dieses Gerücht über die nächsten Jahrhunderte hinfort Bestand hatte. Weil der Arzneipflanze eben diese Wirkung nachgesagt wurde, kam sie auch in Klöstern zum Einsatz, daher auch der Name »Mönchspfeffer«.

Hilft bei Frauenleiden

Die moderne Wissenschaft konnte dem Wirkstoffkomplex von Agnus castus aber einen anderen Effekt nachweisen. So wirkt Mönchspfeffer weiblichen Zyklusstörungen entgegen und lindert Beschwerden, wie zum Beispiel Unterleibsschmerzen oder unregelmäßige Regelblutung. »Die Krankenkasse zahlt solche Behandlungen«, so Enk. Das könne als Beweis dafür gelten, »dass Mönchspfeffer wirklich ein wirksames pflanzliches Medikament darstellt«.

Ende des 18. Jahrhunderts, in dem Roman Kempfs Buch »Mönchspfeffer« auch spielt, wusste man von dieser tatsächlichen Wirkung der Pflanze noch nichts. Damals dachte man, die Pflanze »zügele die fleischliche Begierde«. Kempfs Hauptfigur, der Amorbacher Pater Abel, bekommt den Tod des Seligenstädter Klostermediziners mit. Er vermutet einen Mordfall dahinter und beginnt zu ermitteln. Dabei sieht Abel, wie Mönchspfeffer als geheime Fracht an den Seligenstädter Orden geliefert wird. Er weiß von seinem Miltenberger Bekannten, einem Apotheker, dass auch Heilpflanzen toxische Nebenwirkungen haben können. Deshalb begibt er sich im Klostergarten auf weitere Hinweissuche.

Wie alle Geschichten der Krimi-Reihe über den Cellerar Pater Abel, spielt auch dieser vierte Fall in der Region. Kempf hat über Miltenberg und Umland viel Historisches für seine Romane recherchiert. Auch die Miltenberger Apotheke »Zum Einhorn«, die heute Enks Museum ist, komme in seinen Geschichten vor, erzählt der Autor. »Daran konnte ich mich erst gar nicht erinnern«, gibt er zu. Wie die Geschichte weiter verläuft, lässt Kempf bei seiner Lesung offen. Er weist zum Abschluss noch darauf hin, dass sich Krimi-Begeisterte schon auf den neunten Band in der Abel-Reihe freuen dürfen. Dieser werde im Herbst erscheinen.

