Warum wölbt sich das Pflaster am Marktplatz auf?

Schäden am Großheubacher Markplatz: Der Bau- und Umweltausschuss ging bei seiner Zusammenkunft am Dienstag zusammen mit fachlicher Hilfe auf Spurensuche - wahrscheinlichste Ursache ist Staunässe in Kombination mit ungeeignet zusammengesetztem Baumaterial. In solchen Bereichen wurde bereits die Pflasterung entfernt, da diese sich nach oben wölbte.