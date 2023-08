Warum wir das Videomaterial aus einem Schlachthof im Kreis Miltenberg zeigen

Verdacht der quälerischen Tiermisshandlung

Die Anzahl der betroffenen Tiere ist bislang unbekannt. Gegen eine amtliche Tierärztin ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bislang nicht wegen strafrechtlicher Vorwürfe.

Das Landratsamt Miltenberg hatte dem Schlachtunternehmen am Mittwoch den Betrieb mit sofortiger Wirkung untersagt und die zuständige amtliche Tierärztin vorläufig von ihren Aufgaben entbunden. Zuvor war der Behörde Videomaterial der Tierrechtsorganisation «Soko Tierschutz» übermittelt worden.

Warum wir das uns zugespielte Material in Gänze veröffentlichen

Wie gehen wir als Journalisten mit den Vorfällen um den Schlachthof Aschaffenburg und nun einen Betrieb im Kreis Miltenberg um? Diese Frage hat uns in den vergangenen Tagen immer wieder beschäftigt. Es gehört zu unserem Beruf, diesen regelmäßig zu hinterfragen und damit auch die Frage, ob wir Videomaterial, das uns vorliegt und das die massiven Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zeigt, veröffentlichen.

Wir haben uns heute für eine Veröffentlichung entschieden und zeigen das Material, das in einem Betrieb im Kreis Miltenberg aufgenommen wurde. Dies tun wir jedoch nicht ohne eine vorherige Einordnung, denn auch diese ist Teil unseres Berufs.

Es ist eine Sache, über Tierleid zu schreiben und eine andere, Tierleid darzustellen. Wer will das sehen und warum? Bedient man damit nicht Voyeurismus, ist es nicht reißerisch? Welchen zusätzlichen Wert erhält ein Textbeitrag, wenn auch ein Video dazu veröffentlicht wird? Das sind nur wenige Fragen, mit denen wir uns seit Bekanntwerden der Vorfälle in Aschaffenburg beschäftigen.

Verschließen wir damit aber nicht selbst die Augen und das nicht nur als Privatpersonen, sondern auch als Journalisten? Wir möchten nicht sehen, was unmittelbar vor unserer Tür geschieht - und schreiben dennoch in aller Ausführlichkeit und mit allen Details darüber? Gehört zur Wahrheit nicht auch, alles zu zeigen?

Wir haben diese Fragen für uns beantwortet. Denn sie stehen auch in einem größeren Zusammenhang: Wir leben in einem Land, dessen Hunger auf möglichst preiswertes Fleisch ungebrochen groß ist. Das geht mit Produktionsbedingungen einher, die wir nicht sehen möchten - weder als Journalisten, noch als Gäste eines Volksfestes oder Kunden im Supermarkt. Das macht jedoch nicht ungeschehen, was in Aschaffenburg und nun auch im Kreis Miltenberg geschehen ist. Und dem müssen wir uns stellen.

Wir sehen das Video als ein Dokument der Zeitgeschichte. Und als solches behandeln wir es nun.

Für die nachfolgenden Szenen gilt eine Inhaltswarnung. Sie zeigen extreme Gewalt gegen Tiere.

