Warum sich Steffen Hergenröther bei Animal Rights Watch engagiert

"Man muss sein Mindset ändern"

Obernburg 29.08.2023 - 10:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Steffen Hergenröther engagiert sich bei Animal Rights Watch.

Sie leben seit sechs Jahren vegan. Wie kam es dazu?

Ich war zuvor bereits dreieinhalb Jahre Vegetarier, meine Frau war da schon mehrere Jahre vegan. Bevor ich kein Fleisch mehr konsumiert habe, habe ich auch gerne tierische Lebensmittel gegessen. Dann habe ich im Fernsehen eine Doku über eine Ferkelaufzucht gesehen. Mit versteckter Kamera wurde gezeigt, wie neugeborene Ferkel illegalerweise auf Betonböden oder den Gitterabtrennungen im Stall erschlagen wurden. Von da an hieß es für mich: Es gibt nur noch vegetarisch. Irgendwann habe ich dann überlegt: Was kann ich persönlich noch machen, um einen größeren Einfluss auf Nachhaltigkeit und Umwelt zu erreichen? Am Tag vor Weihnachten 2017 habe ich dann das letzte Mal vegetarisch gegessen. Ab Heiligabend dann bis heute gar nichts Tierisches mehr.

Stichwort Tierqual: Erst vor Kurzem sind die Schlachthöfe in Aschaffenburg und Eschau-Hobbach in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Wie haben Sie reagiert?

So etwas passiert meiner Meinung nach ständig hinter den Kulissen. Es war halt nur ein Zufall, dass es jetzt bei uns in der Region gleich zwei Mal hintereinander aufgedeckt wurde.

Sie engagieren sich bei Ariwa, seit Sie vegan leben. Was genau machen Sie?

Ariwa ist deutschlandweit in rund 35 Ortsgruppen organisiert, unter anderem im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind unterwegs im Raum Aschaffenburg, Miltenberg, Darmstadt, Frankfurt. Es gab schon Mahnwachen vor Kentucky Fried Chicken, Proteste gegen Pelz in Wiesbaden oder Demos in Frankfurt für die Schließung aller Schlachthäuser. Zuletzt hatten wir auch vor der Aschaffenburger Citygalerie Infostände und haben Flyer verteilt.

Wie haben die Leute reagiert, auch angesichts der Aktualität?

Jeder kennt mittlerweile die Bilder aus den regionalen Schlachthöfen, aber die Leute haben eher ungern nach unseren Flyern gegriffen. Generell ist Ernährung ja etwas Privates. Und wer dann mit uns ins Gespräch kommt, der hat halt meistens schon seinen Standpunkt. Entweder man verzichtet schon auf Fleisch, oder eben nicht, und ignoriert die Ereignisse. Meinem Empfinden nach denkt leider die große Masse so. Eltern vermeiden vermutlich auch, mit ihrem Kindern darüber zu reden, woher das Fleisch auf dem Teller kommt. Warum sollten Kinder nicht auch mal Führungen durch ein Schlachthaus machen, während der Betrieb läuft?

Interessanterweise sind Haustiere ja immer niedlich - niemand würde seinen Hund oder seine Katze essen, Rinder, Schweine und Hühner aber schon.

Ja, das nennt man Speziesismus. Im Kopf ist es normal, den Hund zu streicheln, aber das Kalb zu essen. Aber es sind Lebewesen und keine Lebensmittel.

Was könnte generell zum Umdenken bewegen?

Die Sache ist ja die, dass die meisten mit dem »Ich kaufe ja beim Metzger nebenan«-Argument bislang gut gefahren sind. Dass auch die Tiere, die bei diesen Metzgern in der Theke liegen, teilweise in den aktuellen Skandal-Schlachthöfen in der Region getötet werden, ist für viele jetzt neu. Das könnte ein Triggerpunkt sein, der ein Umdenken einsetzten lässt. Man muss eben sein Mindset ändern. Ernährung ist halt Gewohnheits- und Erziehungssache. Wie gehe ich mit all den Infos über Tierleid um? Was haben solche Massentierhaltungsbetriebe für Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und das Trinkwasser? Das sind alles Fragen, die man sich stellen sollte. Und es bringt nichts,wenn man beim eigenen Einkauf auf Herkunft und Tierwohl achtet, aber beim Essen außer Haus daran keinen Gedanken verschwendet. Viele sagen: Mir geht es um den Fleischgeschmack. Aber sind es mir diese fünf Minuten Geschmackserlebnis wirklich wert?

Ariwa hat sehr radikale Forderungen: Die Abschaffung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren bedeutet demnach ja auch die Abschaffung der klassischen Landwirtschaft?

Genau, so etwas gibt es bereits: Die biovegane Landwirtschaft kommt ohne Nutztiere und auch ohne tierischen Dünger aus. Dabei werden pflanzliche Produkte angebaut - ohne Tiere auszubeuten. Bei Ariwa engagieren sich Tierrechtler mit solchen Forderungen - das ist ein Unterschied zu Tierschützern, die sich beispielsweise für größere Ställe einsetzen.

Das betrifft dann ja auch Eier- und Milchproduktion. Kann man denn da ein besseres Gewissen haben, wenn man auf Bioprodukte zurückgreift?

Theoretisch schon. Praktisch gesehen kommt aber auch hier die Masse an Produkten aus Massentierhaltung. Den ursprünglichen Landwirtschaftsgedanken so etwa aus der Zeit nach dem Krieg, Tiere bei Bedarf zu schlachten und ganz zu verwerten, gibt es heute gar nicht mehr. Und damit auch nicht den klassischen Sonntagsbraten, also einmal die Woche Fleisch als etwas Besonderes. Weil alles immer billiger wurde, ist es leichter verfüg- und konsumierbar.

Ist vegan denn nicht aber im Trend?

Trend finde ich schwierig. Ich glaube, vegetarisch akzeptieren die Leute mittlerweile gut. Vegan ist halt noch etwas radikaler. Immerhin gibt es heute weitaus mehr vegane Produkte, auch von mehr Großkonzernen. Wobei solche, wie beispielsweise Rügenwalder, damit ja auch ihre Fleischprodukte subventionieren. Insgesamt sind vegane Produkte noch recht teuer. Immerhin kosten einige Milchalternativen schon weniger als Kuhmilch. Meine Hoffnung ist, dass die Nachfrage nach veganen Produkten steigt, es hat sich ja in den vergangen zehn Jahren doch viel getan. Und dass diese dann insgesamt günstiger werden.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Animal Rights Watch Animal Rights Watch (Ariwa) wurde 2004 in Siegen als Verein "Die Tierfreunde" gegründet und hat seinen Hauptsitz heute im nordrhein-westfälischen Geseke. Ariwa hat ein klares Ziel: Die Abschaffung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren. Die Organisation fordert "Respekt gegenüber dem Leben der anderen ein, egal ob es sich um Tiere handelt, die als Nutztiere, Haustiere, Wildtiere oder Menschen klassifiziert werden", heißt es auf der Homepage. Ariwa tritt für die gesellschaftliche Anerkennung von Tierrechten ein, was mindestens Grundrechte auf Leben, Freiheit sowie physische und psychische Unversehrtheit umfasst. Der Verein problematisiert ein klassisches Tierschutzverständnis, das den Schutz und die Tötung von Tieren für vereinbar hält. Nach dem Tierrechtsverständnis, wie es Ariwa vertritt, wird die Nutzung und Tötung von Tieren grundsätzlich abgelehnt. Der Verein setzt sich für eine vegane Lebensweise ein und spricht sich für eine biologisch-vegane Landwirtschaft aus. Animal Rights Watch setzt sich außerdem dafür ein, die Nutzung von Tieren in anderen Bereichen, wie dem Unterhaltungssektor, in der Bekleidungsindustrie oder der Wissenschaft zu beenden. mir