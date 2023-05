Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum mit Wimpeln und Co. alles schöner wird

Randnotizen

Obernburg 12.05.2023 - 11:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Machen sich gut in der Obernburger Römerstraße: Stoffwimpel.

Bestimmt gibt's das auch heute noch. Aber der Trend ist ein anderer. Und nein, die Rede ist nicht vom Urban Knitting, bei dem Strickfreunde Laternenpfähle und Straßenschilder liebevoll mit Wolle einkleiden, damit sie es schön warm haben. Heutzutage ist es schick, mit Stoff zu arbeiten. Obernburg macht es vor: Seit gut einer Woche wehen in der Römerstraße bunte Stoffdreiecke zwischen den Häusern, liebevoll genäht von ein paar engagierten Damen, die sich dafür regelmäßig im Bürgerhaus B-OBB zusammengefunden hatten. Zwei Monate hat es gedauert, bis die 800 Wimpel an 25 Ketten fertig waren und nun als farbenfrohe Höhepunkte die Altstadt bereichern, wenn denn schon der Frühling zumindest vergangene Woche Winterschlaf gehalten hat. Verschönern mit recyceltem Stoff - eine Idee, die sich durchsetzen sollte. Stromkästen bemalen oder Graffiti auf Unterführungswände sprühen kennt man ja schon. Und die bunten Treppen am Obernburger Regenbogenweg können sich ebenfalls durchaus sehen lassen.

Aber Stoff bietet so viel mehr Möglichkeiten. Wie wäre es mit kleinen Kunstaktionen à la Christo, der damals den Bundestag eingepackt hat? Mal den Runden Turm verhüllen mit zusammengenähten abstrakt gemusterten Bettlaken zum Beispiel.

Und dann gibt es doch diese Fototapeten, mit denen man sich Wälder und Sonnenuntergänge ins Wohnzimmer holen kann. Die als Stoff - und man kann damit wunderbar baufällige Häuser verdecken. Die Spurrillen im Wörther Wald von fetten Geländewagen verursacht: ein paar Bahnen Stoff drüber mit aufgedrucktem Waldboden, bis buchstäblich wieder Gras über den Matsch gewachsen ist.

Oder statt Wahlplakaten malt man einfach Konterfeis von Bürgermeisterkandidaten auf große Banner. Nach der Wahl am 9. Juli in Leidersbach werden diese einfach wiederverwertet - als Wimpel zurechtgeschnitten machen sie sich sicher auch dort im Innenort gut.

Miriam Schnurr