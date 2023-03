Warum es auf dem Land doch ganz schön ist

Randnotizen: Abenteuer im Odenwald

Hübsch: die Kirche von Hambrunn.

Statt Straßennamen mit Hausnummern sind die elf Häuser durchgezählt. Manche davon nur über Wege erreichbar, auf denen in der Regel meist Land- und Forstwirtschaftsfahrzeuge verkehren dürfen, wie der Blick auf die Beschilderung verrät. Ach so. Das kann das Navi natürlich nicht wissen. Kurzes Aufatmen. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass man keine Wanderstiefel, Steigeisen oder Karabinerhaken dabei hat, um unbefestigtes Gelände zu bezwingen.

Zum Glück. Denn schon auf der Hinfahrt kam etwas Abenteuerfeeling auf. Outdoorurlaub im Kreis Miltenberg. Warum in der kanadischen Wildnis zelten, wenn man doch den Odenwald vor der Tür hat? Gedanken, die so in den Sinn kommen. Besonders wenn man das letzte Streckenstück zwischen dem Ortsausgang von Schneeberg und Hambrunn fährt. Schmale Straße, keine Ahnung wie viel Steigung. Gefühlt 90 Prozent. Keine Leitplanken. Die Anzeige über dem Tacho blinkt: Bremsbelagverschleiß. Wenn das mal gut geht. Jetzt bloß kein entgegenkommender Lastwagen! Immerhin ist der Tank voll. Liegenbleiben wäre ganz schlecht. Handyempfang ist kaum vorhanden - man müsste drauf hoffen, dass einer der 69 Hambrunner noch vor Einbruch der Dunkelheit vorbeikommt. Wer weiß, wer oder was da nachts lauert. Wurden hier nicht irgendwo mal Wölfe gesichtet?

Ja, als Großstädter ist es schon ein Kulturschock, sich so fern abseits von Gewohntem zu befinden. So ähnlich muss sich Sophie Haas gefühlt haben, die Hauptfigur der Serie »Mord mit Aussicht.« Die Kriminalkommissarin wird von Köln in die Eifel strafversetzt. Mitten in die Pampa. Ihr boten sich ähnliche Bilder. Schafe, die den Weg versperren, eine betagte Dame, die in aller Seelenruhe mit Rollator über die Straße schleicht. Und dieser unheimliche Uhu, der sie in jeder Episode verfolgt.

Zurück nach Hambrunn. Neugierige Blicke beim Vorbeifahren an der Kirche. Besuch von Auswärts. Dann nach dem Aussteigen fällt auf: Vögel zwitschern, die Schuhe werden feucht vom nassen Gras. Vor einem Haus eine Wasserpumpe neben einem versiegten Brunnen, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr gearbeitet hat. Die Luft ist hier viel klarer als zwischen Aschaffenburger Häuserkluften. Und dann dieser Postkartenblick auf Amorbach, da hat sich das Auto doch nicht umsonst den Berg hochgequält. Plötzlich kommen Kindheitserinnerungen hoch an Sommerferien bei der Oma auf dem Dorf. Auf dem Land ist es doch wirklich schön. Das Auto kann ruhig noch eine Zeit stehen bleiben und die Aussicht mit genießen.

Miriam Schnurr