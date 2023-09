Warme Farben für werdende Mütter in der Helios Klinik Erlenbach

Tour durch die Gynäkologie

In den Kreißsälen der Helios Klinik Erlenbach ist alles in warmen Farbtönen gehalten. In einer Badewanne können die werdenden Mütter Entspannungsbäder nehmen. Auch Wassergeburten sind möglich. Kaiserschnitte können in Erlenbach auch durchgeführt werden. Hier ein Blick in den Operationssaal. Über dem OP-Tisch wurde die Decke mit einem Sonnenaufgang bemalt.

Die kleine Rosa Anna ist rundum gesund, sie kam bei einer natürlichen Geburt auf die Welt, die über neun Stunden dauerte. Und sie hat sogar fast so etwas wie einen VIP-Status. Denn sie ist das 500. Baby, das in diesem Jahr in der Helios Klinik auf die Welt kam. »Mit Nummer 499 wären wir auch zufrieden gewesen«, sagt Maya Oberle und lacht.

»Tiptop« finden Maya und ihr Mann Marcel Oberle die Versorgung in der Klinik. »Hier hat man wirklich das Gefühl, man kennt sich untereinander«, sagt die Mutter. Das Klinikum Aschaffenburg sei ihnen dagegen zu groß gewesen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Oberles im Erlenbacher Krankenhaus sind. Denn vor Rosa Anna hatten die beiden ein Sternenkind. Ihr Sohn wurde tot geboren. In dieser schweren Situation seien die Hebammen und Schwestern sensibel mit ihnen umgegangen. »Wir wurden super aufgefangen, deswegen war klar, dass wir wieder hierherkommen«, sagt Maya Oberle.

Die Hebammen Astrid Beck (links) und Christine Hold arbeiten schon seit vielen Jahren in der Erlenbacher Klinik.

Hebammen sind bei Geburten immer dezent angespannt, erklärt Astrid Beck. Sie arbeitet selbst seit 27 Jahren in diesem Beruf. Aber: »Wenn das Baby da ist, ist man glücklich und erleichtert.« Es sei für die Hebammen ein schönes Gefühl, das miterleben zu dürfen. Und auch den Stolz zu sehen, den die Frauen empfinden, wenn sie die Geburt weitgehend aus eigener Kraft geschafft haben.

Wenig Probleme

Zum Glück gehe relativ selten etwas bei den Geburten schief, erklärt Becks Kollegin Christine Hold. Eine genaue Zahl nennt sie jedoch auf Nachfrage nicht. Die Obernburgerin arbeitet seit 34 Jahren als eine von 13 Hebammen in der Helios Klinik. Dass so wenig Probleme auftreten, liege aber auch daran, dass in Erlenbach nur normale Schwangerschaften begleitet werden. Wer Zwillinge oder Frühchen bekommt, Diabetes hat oder bestimmte Medikamente nimmt, der komme in der Regel nicht hierher, sondern in eine andere Klinik, etwa nach Aschaffenburg, Würzburg, Gießen oder Mainz.

Georgi Popivanov, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Treten doch einmal Komplikationen nach der Geburt auf, komme es zu einer »nahtlosen Übergabe« an ein Team, das beispielsweise aus dem Klinikum Aschaffenburg herfährt. Doch das sei »nur ein wirklich kleiner Prozentsatz«, wie Georgi Popivanov betont. Er ist seit April in Erlenbach Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auch Kaiserschnitte sind in Erlenbach möglich. 2022 kamen 28 Prozent aller Kinder auf diesem Weg auf die Welt. Dafür gibt es einen eigenen OP-Saal, dessen Decke bemalt ist; vor der Narkose blicken die Frauen auf einen Sonnenaufgang.

Wird ein Kind überraschenderweise mit Trisomie 21 geboren, helfe man beim Kontakteknüpfen mit den entsprechenden Stellen, berichtet Hebamme Hold. Sternenkinder gibt es auch: In diesem Jahr seien drei Kinder tot geboren worden. Feinfühlig zu begleiten, ist dabei sehr wichtig, erklärt Hold. Früher habe man den Eltern zu wenig Zeit mit ihrem Kind gegeben. Heute könne sich sogar die ganze Familie verabschieden. »Das gehört auch zu unserem Beruf«, sagt Hold über Sternenkinder. »Aber es ist auch für uns recht schwierig.« Was ihr in solchen Fällen hilft: das Gespräch mit Kolleginnen.

Auf der gynäkologischen Station überwiegen generell warme Farben. Besonders in den beiden Kreißsälen ist die Ausstattung gelb, orange und rot. Außerdem ist das Licht dimmbar. Es sei wichtig, dass sich die Frauen hier wohlfühlen, findet Hebamme Beck. »Entspannung ist das A und O.«

Auch die Badewanne ist in Terrakotta-Tönen gefliest. »Bei Wehen nehmen viele ein Entspannungsbad«, berichtet Chefarzt Popivanov. Für eine Wassergeburt entschieden sich jedoch nur rund ein Prozent der werdenden Mütter. Oft seien es Zweit- oder Drittgebärende, die mal etwas anderes ausprobieren wollten, so Popivanov.

Da die Frauen nur die letzte Phase der Geburt in den Kreißsälen verbringen, sei in der Regel immer einer der Räume verfügbar. Aber es sei auch schon vorgekommen, dass beide Kreißsäle belegt waren und man an andere Überwachungsplätze ausweichen musste. Es habe tatsächlich auch schon Tage gegeben, an denen zehn Kinder auf die Welt kamen. Aber: Abgewiesen werde niemand. Wichtig sei nur, sich circa zehn Wochen vor der Geburt in der Klinik anzumelden.

Stefanie Anhalt, stellvertretende Stationsleitung in der Gynäkologie, untersucht den neugeborenen Georg. Die frischgebackenen Eltern schauen ihr dabei zu.

Ist das Kind dann da, hat es sich das Erlenbacher Krankenhaus auf die Fahnen geschrieben, babyfreundlich zu handeln. »Eine Blutentnahme über die Ferse machen wir beim Stillen, das ist schmerzlindernd«, sagt Stefanie Anhalt. Die 25-Jährige ist die stellvertretende Stationsleitung der Gynäkologie und Geburtshilfe. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, beim Wickeln und Stillen zu helfen. Hörtests macht sie mit den Neugeborenen ebenfalls.

In der Regel verbringen die Mütter zwei bis drei Tage auf der Station, bei einem Kaiserschnitt sind es vier. »Wir haben auch Familienzimmer. Die Väter können mitübernachten«, sagt Anhalt. Dass viele junge Familien mit der Betreuung offensichtlich zufrieden waren, zeigen viele Karten mit Babyfotos. Sie hängen zu Dutzenden in den Gängen der gynäkologischen Station.

Klappi, der Klapperstorch, begrüßt seit Kurzem Besucher der Erlenbacher Helios Klinik. Auf eine Tafel werden die Namen der Kinder geschrieben, die jüngst hier geboren wurden.

Welch wichtiger Bereich die Gynäkologie in der Helios Klinik Erlenbach ist, davon können sich Besucher des Krankenhauses übrigens schon im Eingangsbereich überzeugen. Denn hier steht seit August Klappi, der Klapperstorch. Der Plastikstatue hängt eine Tafel um den Hals. Auf ihr werden nun immer die jüngsten Neubürger des Kreises Miltenberg begrüßt.

Veranstaltungen in der Helios Klinik: Infoabend für werdende Eltern am Dienstag, 26. September, ab 18 Uhr; Stillaktionstag im Rahmen der Weltstillwoche am Mittwoch, 4. Oktober, ab 16 Uhr

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Umfassendes medizinisches Angebot Auf der gynäkologischen Station dreht sich zwar seit dem Bau der Helios Klinik in Erlenbach im Jahr 1960 viel um Geburten, aber es gibt ein großes weiteres Angebot. "Alle praktischen Fragestellungen der Gynäkologie werden abgedeckt", berichtet Chefarzt Georgi Popivanov. So werden Frauen mit Inkontinenz behandelt, aber auch mit Krebserkrankungen, wie etwa der Brust, der Eierstöcke oder der Gebärmutter. Vor Ort können Ultraschalluntersuchungen und Probeentnahmen gemacht werden. Chefarzt Georgi Popivanov erklärt die Geräte in einem Untersuchungsraum der Erlenbacher Gynäkologie. Endometriose sei ebenfalls ein wichtiges Thema. Die Erkrankung, bei der sich Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und starke Schmerzen verursacht, werde von einigen Ärzten nicht ernst genommen, so Popivanov. Und das, obwohl die Patientinnen häufig einen langen Leidensweg hinter sich haben. "Dass es teils fünf bis sechs Jahre dauert, bis es zu einer Diagnose kommt, ist traurig", sagt der Chefarzt. (juh) Ein Informationsabend zum Thema Endometriose findet am Freitag, 29. September, ab 18 Uhr im Multifunktionsraum der Helios Klinik statt.