Wandern, Musizieren und Tanzen seit 100 Jahren

Wanderverein Alpenrose Mömlingen feiert Jubiläum

Mömlingen 17.10.2023 - 14:44 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Wanderheim und das Vereinsgelände bei einem Waldfest an Pfingsten mit Alphornmesse. Die Wandergruppe während einer Wanderung an der Niedernberger Kapelle 1946.

Für das 100-jährige Bestehen wird der Verein mit der Eichendorf-Plakette ausgezeichnet. Die Verleihung findet mit weiteren Wandervereinen des Spessartbundes im Frühjahr 2024 statt.

Zum ersten Vorstand des neugegründeten Wandervereins wurde August Keuling gewählt. Als Ziele setzten sich die Gründungsmitglieder, die Geselligkeit zu pflegen und die nähere und weitere Heimat beim Wandern zu erleben und kennenzulernen. Außerdem sollte durch frohes Musizieren das Wandern verschönert werden.

Neuer Schwung ab 1946

Im Zweiten Weltkrieg erstarb das gesamte Vereinsleben. 1946 erweckten die Wanderkameraden mit Genehmigung der Militärregierung den Verein zu neuem Leben. Die Wanderkapelle nahm 1946 ihre Tätigkeit wieder auf. Wanderungen mit 60 bis 70 Teilnehmern waren keine Seltenheit.

Weibliche Mitglieder durften dem Wanderverein ab 1948 beitreten. Es folgte der Anschluss an den Spessartbund. Der Wanderverein Alpenrose war mit seiner Plattler- und Musikgruppe überall gerne gesehener Gast. 1957 wurde eine Jugendmusik- und Tanzgruppe gegründet, die später ein Glanzstück des Wandervereins, der Gemeinde und des Spessartbundes wurde. Zum 50-jährigen Gründungsfest gelang es, die Plattlergruppe wieder aufleben zu lassen. Von 1975 bis 1977 wurde mit viel Eigeninitiative ein stattliches Wanderheim erbaut. Es wurde 1977 eingeweiht und zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt.

Das Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre war geprägt von einer hervorragenden Jugendarbeit mit zeitweise 30 bis 40 Musikern. In der Alten Schule wurde ein Jugendraum als Treffpunkt unserer Jugendlichen renoviert. Im Jahr 1985 löste sich die Musikgruppe auf und der Verein schloss ein Kapitel aktiver Jugendarbeit.

Jugendgruppe seit 1988

Zum Frühschoppen wurde das Wanderheim samstagnachmittags und sonntags von 1986 bis 2012 von zahlreichen Helfern bewirtschaftet. Eine aktive Kinder- und Jugendgruppe besteht seit 1988 wieder. Von 1989 bis 1990 wurde an der Toilettenanlage eine Lagerhalle angebaut. Zu Musizieren fanden sich ab 1990 für mehrere Jahre eine Gruppe im Wanderheim zusammen und unternahm seitdem im Herbst einen mehrtägigen Wanderausflug.

Seit 1990 ist der Verein bei den Ferienspielen der Gemeinde vertreten. Alljährlich unterstützt man die Wald- und Flursäuberungsaktion der Gemeinde. Seit der Verschwisterung der Gemeinde mit La Rochette (Frankreich) im Jahr 1992 sind die Plattler bei der Jumelage mit dabei und repräsentieren die Gemeinde mit ihren Trachten. Ebenso vertraten sie den Verein Jahr für Jahr auf dem Mümlingtalfest und marschieren in vielen Festzügen mit. Im Jahr 1995 wurde die Gruppe »Junges Wandern« ins Leben gerufen. Frischen Wind brachte diese Gruppe durch ihre Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit und Arbeit mit jungen Erwachsenen ins Vereinsleben. Im Herbst 1997 war Spatenstich für den Anbau. Seit 2001 wird das Wanderheim für Feste und Feierlichkeiten aller Art an Firmen und Privatleute vermietet. Seit 2005 gibt es monatlich eine Seniorenwanderung.

Wegen Corona fand von 2020 bis 2022 kaum Vereinsleben statt, und das Wanderheim Eichwaldhütte befand sich im Dornröschenschlaf. Das Dachgeschoss wurde fertig ausgebaut und kann nun für Vereinszwecke genutzt werden. Im Jubiläumsjahr 2023 konnte man am 1. Mai mit vielen Besuchern am Wanderheim wieder das traditionelle Maifest feiern. 100 Jahre Wanderverein wurde an Pfingsten am Waldfest mit einer Alphornmesse als Festgottesdienst gefeiert. Ein weiteres Jubiläum feierte das Mandolinenensemble »Im Takt«. Seit 25 Jahren musizieren die Zupfmusiker.

Jubiläumsfeier und Mitgliederehrung: Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, MCV Narreneck, Mömlingen

ro

Hintergrund: Wanderverein Alpenrose Der Wanderverein Alpenrose Mömlingen wird aktuell von Stefan Lampert (Erster Vorsitzender) und Reinhard Lieb (Zweiter Vorsitzender) geleitet. Insgesamt hatte der Verein mit August Keuling, Eduard Hohm, Jakob Wernig, Jakob Schadt, Josef Wolf, Jakob Schadt, Leo Frank, Fritz Schadt, Jakob Schadt, Karl Altmann, Raimund Wolf, Reinhold Lieb und Helmuth Habl bereits 14 Vorsitzende in seiner 100-jährigen Geschichte. Neben verschiedenen Tages- und Halbtageswanderungen bietet der Verein jeden zweiten Mittwoch im Montag eine Seniorenwanderung an. Das Mandolinenensemble Im Takt trifft sich montags ab 20 Uhr im Wanderheim zur Probe. Das Repertoire das Ensembles umfasst traditionelle Volkslieder, klassische Musik aber auch moderne Stücke aus dem Europäischen Raum. Die Leitung hat Klaus Stenger.Dem Volkstanz im Verein hat sich die Plattlergruppe mit 15 aktiven Mitgliedern verschrieben. In Miesbacher Tracht präsentieren sie auf Feierlichkeiten die Tänze, die sich alle 14 Tag freitags um 20 Uhr im Wanderheim trainieren. (lml)