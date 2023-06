Walldürn-Wallfahrt in diesem Jahr mit anderem Ablauf

Glaube: Mit dem Bus nach dem Hochamt zurück nach Miltenberg

Walldürn 05.06.2023 - 11:57 Uhr < 1 Min.

Der Ablauf am Sonntag, 18. Juni, im Detail: 3.15 Uhr Start in Großheubach Café König (Mitfahrgelegenheit), 3.30 Uhr Stadtpfarrkirche Miltenberg: Pilgersegen und Auszug, 4.40 Uhr Treffpunkt Bundschuh-Kapelle Wenschdorfer Höhe, 5.50 Uhr Ansprache an der Erasmuskapelle, 6.40 Uhr Frühstück in Gerolzahn, 8.40 Uhr Treffpunkt Walldürn Parkplatz am Schwimmbad, 9.10 Uhr ehemaliges Krankenhaus: Abholung und Einzug, 9.30 Uhr Hochamt mit anschließender Verabschiedung. Danach im direkten Anschluss an das Hochamt: gegen 11.30 Uhr Rückfahrt mit dem Bus nach Miltenberg, etwa 12 Uhr Schulstraße/Marktplatz: Einzug in Pfarrkirche, Te Deum - sakramentaler Segen, danach Umtrunk mit Imbiss im Pfarrhof.

Es werden noch Freiwillige für die Trägerdienste gesucht. Interessierte können sich bei Herbert Adrian, Tel. 0160-7732166, oder Matthias Wimmer, Tel. 09371-9486692, melden.

Bernhard Setzer