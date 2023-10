Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Waldwege werden im Brandfall zu wichtigen Verbindungen

Vielerorts wird das Wegenetz grenzübergreifend verknüpft

Schneeberg 10.10.2023 - 12:21 Uhr 1 Min.

Um die Löscharbeiten im Falle eines Waldbrandes zu optimieren, wurde dieser Weg in der Schneeberger Abteilung Alter Wald weitergeführt, damit der See im Walldürner Stadtteil Gottersdorf erreichbar ist. Erst seit kurzem besteht diese Waldwegeverbindung zwischen der Gemeinde Schneeberg und der Stadt Buchen.

Ein solcher Ringschluss ermögliche es, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell zwischen Brandort und Wasseraufnahmestelle pendeln können, so der Forstexperte. Auf den oft schmalen Waldwegen sei es für die Feuerwehraktiven schwierig, mit großen Löschfahrzeugen zurückzufahren, besonders wenn mehrere in Schlange stehen.

»Sackgassen« weiterführen

Loster schildert, es habe in der Vergangenheit in Schneeberg das zusätzliche Problem der Landesgrenze gegeben. Waldwege mündeten kurz vor der Grenze zu Baden-Württemberg in einem Wendehammer oder hörten einfach auf. Wenige Meter nach einer solchen »Sackgasse« auf der Nachbarseite die gleiche Situation: Dort endet ein Waldweg kurz vor der bayerischen Landesgrenze.

Schneeberg habe relativ viele Waldgebiete, durch die Landesgrenzen verliefen, weiß der Revierleiter. Im Übrigen gebe es endende Waldwege auch zwischen Kommunen mit gleicher Landeszugehörigkeit. Im Falle eines Waldbrandes aber kenne ein Feuer natürlich keine Landes-, Stadt- oder Gemeindegrenzen.

In dieser Hinsicht habe in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden, berichtet Loster. Es habe zwar auch zuvor hin und wieder grenzübergreifende Wegezusammenschlüsse gegeben, die aber eher zum Ziel eines besseren Holztransports umgesetzt worden seien. Nun werde verstärkt ein Augenmerk auf bessere Logistik für Feuerwehreinsätze gelegt. Positiver Nebeneffekt: Auch in Sachen Waldbewirtschaftung ergeben sich Vorteile.

Gute Kooperation

Die Stadt Buchen hat kürzlich in eine Pressenotiz unter anderem über den grenzübergreifenden Wegebau zwischen Schneeberg und Buchen berichtet. Es wird deutlich: Früher hat jede Kommune in Sachen Waldwege eher ihr eigenes Süppchen gekocht. Wobei, so betont Schneebergs Revierleiter, auf »unterer Ebene« schon immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Forstleuten stattgefunden habe.

Die Wegeverbindungen würden relativ unbürokratisch oft auch nur von einer Kommune umgesetzt - wenn sie andere Gemarkungen betreffen natürlich mit nachbarlicher Absprache. Bei größeren Projekten müssten aber schon entsprechende Gemeinde- oder Stadtratsbeschlüsse die Grundlage sein, sagt Loster.

Freie Fahrt zum Löschwasser

Er weist auf zwei Beispiele erfolgreicher Wegeverbindungen hin. Der Kohlwaldweg in der Schneeberger Abteilung »Kohlwald« wurde mit einem Weg der badischen Stadt Buchen verknüpft. Und ein Schneeberger Weg, der in der Gemarkung »Alter Wald« einfach endete, wurde schon vor einiger Zeit so ertüchtigt, dass er nun bis zum Walldürner Stadtteil Gottersdorf verläuft. Der Gottersdorfer See hat einen befestigten Bereich, den Löschfahrzeuge anfahren können, um Wasser aufzunehmen.

Werden Wege verknüpft, kümmert sich Revierleiter Oswin Loster darum, dass die Feuerwehr aktualisiertes Kartenmaterial erhält. Außerdem gibt es entsprechende Befahrungen, damit die Brandbekämpfer neue Wegeverbindungen kennenlernen.

Marco Burgemeister