Waldbrandgefahr im Kreis Miltenberg weiterhin hoch

Ehrenamtliche Luftüberwachung an Wochenenden

Miltenberg 06.06.2023 - 16:23 Uhr < 1 Min.

Ein Großaufgebot der Landkreisfeuerwehren waren bei einem Waldbrand in Kleinheubach im Einsatz.

Wie die Kreisbehörde mitteilt, hatten 188 Einsatzkräfte das Feuer über mehrere Stunden bis in die Nacht hinein bekämpft, deutlich mehr als am Dienstag gemeldet. »Dieses große und notwendige Engagement sollte uns alle zu größter Verantwortung und Vorsicht motivieren«, appelliert Landrat Jens Marco Scherf an die Bevölkerung zu besonnenem Handeln bei Aufenthalten in den ausgetrockneten Wäldern. Das Landratsamt weist insbesondere darauf hin, dass von Anfang März bis Ende Oktober das Rauchen im Wald generell verboten ist. Schon ein einzelner Funke, etwa durch Mulchen der Ackerflächen am Waldesrand oder eine weggeworfene Zigarette, könne Gras, Nadelstreu und auf dem staubtrockenen Waldboden liegende Zweige und Reisig entzünden.

Der Waldbrandgefahrenindex WBI zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen an - von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr). Schon jetzt gilt in Bayern die Gefahrenstufe »hoch«, teilweise »sehr hoch«, im Landkreis Miltenberg ist die Gefahrenstufe 4 bereits erreicht. Zu Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr werden ausgedehnte Waldgebiete Bayerns durch bis zu 400 ehrenamtliche Luftbeobachter mit 159 Flugzeugen und zwei Hubschraubern überwacht. Auch an den kommenden Wochenenden werde die Luftbeobachtung im Kreis Miltenberg durch ehrenamtliche Helfer sichergestellt, um aus der Luft erkannte Waldbrände an die Einsatzzentralen zu melden, heißt es abschließend. (Pressemitteilung bearbeitet und gekürzt)

Landratamt Miltenberg