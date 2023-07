Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wahlplakate Schüßlers beschmiert

Anzeige: Beleidigung und Sachbeschädigung

Leidersbach 02.07.2023 - 14:44 Uhr < 1 Min.

Eines der beschmierten Wahlplakat von Michael Schüßler. Foto: Michael Schüßler

Acht Großplakate hatte Schüßler in der Gemeinde aufstellen lassen, sechs davon wurden mit Schmierereien und beleidigenden Aufschriften versehen.

Schriftzug, Texte und vor allem auch die Rechtschreibfehler deuten darauf hin, dass alle Plakate von ein- und demselben Täter verunstaltet wurden. Michael Schüßler hat Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung erstatten.

In den vergangenen Jahren war der Leidersbacher Bürgermeister immer wieder persönlichen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Öffentlich gemacht hatte er dieses Mobbing durch eine kleine Gruppe von Bewohnern seiner Gemeinde nachdem ihm im Oktober 2020 eine tote Katze vor die Haustür gelegt worden war. Den Täter konnte die Polizei nicht ermitteln.

Verantworten musste sich aber ein 70-jähriger Leidersbacher, der den Bürgermeister mit den Worten »Ich erschlage dich mit Axt oder Schaufel und vergrabe dich auf dem Feld.« bedroht hatte. Gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Obernburg in Höhe von 30 Tagessätzen a 40 Euro legte der Mann Widerspruch ein. Zur bereits angesetzten Verhandlung im Mai 2021 kam es dann doch nicht, weil der Mann seinen Widerspruch in letzter Minute zurückzog und so - wie es Schüßler als Betroffener formulierte - wenigstens minimale Einsicht zeigte.

