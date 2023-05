Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wahlkampfstart mit Endres und Aigner im Kreis Miltenberg

SPD und CSU holen Spitzenpersonal an den Main

Miltenberg 29.05.2023 - 13:39 Uhr 1 Min.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner war am Samstag beim CSU-Kreisverband zum Wahlkampfauftakt in Altenbuch zu Gast. SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres beim Wahlkampfauftakt in Miltenberg.

Beim CSU-Frühlingsfest in der Festhalle Altenbuch hatten Kreisvorsitzender Michael Schwing die Besucher begrüßt und Bürgermeister Andreas Amend seine Gemeinde vorgestellt. Ilse Aigner ging in ihrer Rede auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in den Städten Bayerns und den ländlichen Gebieten ein. Stadt und auf dem Land ein. Sie selbst komme vom Land, betonte die Landtagspräsidentin und nannte den Spessart einen ländlichen Raum, der durch aktive Gemeinden geprägt sei.

Nahverkehr und Energiewende

Der öffentliche Personennahverkehr müsse weiter ausgebaut werden, jedoch sei die städtische Betrachtungsweise auf dem Land nicht angebracht. Hier komme nicht alle paar Minuten eine U-Bahn. Nach Aigners Ausführungen sei es auch falsch, Holz nicht als nachhaltigen Energieträger anzusehen. Bei der Waldbewirtschaftung sei das Herausschneiden von Bäumen notwendig und dabei falle auch Brennholz ab.

Auch CSU-Landtagskandidat Martin Stock nutzte die Gelegenheit sich vorzustellen: »Ich habe von der ständigen Bevormundung die Nase voll«, sagte er mit Blick auf die immer mehr werdenden Vorschriften, unter anderem beim Heizen oder beim Essen.

Es dürfe nicht ständig neue Verbote geben. Vielmehr sollte auf Anreize, statt auf Verbote gesetzt werden, um beispielsweise umweltfreundliches Heizen attraktiv zu machen, so Stock.

Pflege und Wohnungsnot

Die Rede Besuch von Ronja Endres auf dem Lindeplatz in Miltenberg leiteten die örtlichen Kandidaten für Bezirkstag und Landtag ein. Thematisch lag der Fokus auf zwei Themen: Pflege und Wohnungsnot.

So forderte etwa Bezirkstagskandidatin Andrea Schreck stärkere Gewerkschaften im Pflegebereich und mehr Unterstützung für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Samuel Hermann, der für den Landtag kandidiert, forderte im Gespräch mit Anne Abb von den Miltenberger Jusos vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum.

Die Landesvorsitzende kündigte an, »Lust auf Zukunft« machen zu wollen und nannte als Wahlziel, dass die SPD ab Herbst in Bayern mitregieren wolle.

bEin ausführliches Main-Echo-Gespräch mit Ronja Endres folgt.

Maximilian JOHN und Ralf HETTLER