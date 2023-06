Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großwallstädter bauen in fünf Stunden nordisches Dorf auf: Wällster Wikinger gewinnen Wette

3000 Euro für soziale Projekte

Großwallstadt 21.06.2023 - 10:18 Uhr 1 Min.

Dichtes Gedränge in Großwallstadt: Der Hof der Alten Schule wurde in die Zeit der Wikinger versetzt.

Morgens um 9 Uhr stellten die Moderatoren um Barbara Neuerburg von TV Mainfranken die Wette vor. Frank Schneider vom Bayernwerk, Partner der Tour, war beeindruckt, was die Gemeinde auf die Beine gestellt hatte: "Es ist alles gut organisiert, es herrscht gute Stimmung - und die Bürger machen klasse mit." Bürgermeister Roland Eppig war mit der Teilnahme der Bürger zufrieden: "Da hat sich gezeigt, dass sich der Ort sehr gerne für soziale Zwecke engagiert."

Und dann lief die Uhr. Die Wällster bekamen fünf Stunden, um die Aufgaben zu erfüllen. Dabei schauten ihnen Kamera-Teams über die Schulter und produzierten eine 30-minütige Sendung, die später im lokalen Sender TV Mainfranken zu sehen war.

Die Aufgabe lautete, den Hof an der Alten Schule in fünf Stunden in die Zeit der Wikinger zu versetzen. Gebaut werden mussten mindestens zwei große Wikingerschiffe mit Ruderern, ein Wikinger-Dorf mit mindestens fünf Hütten oder Zelten, darunter eine Taverne mit Metausschank und eine Waffenschmiede. Auch ein Stall mit Schafen, Schweinen und Kühen, ein Brunnen, eine Feuerstelle mit Spanferkel und eine mindestens 25 Meter lange, zünftig gedeckte Tafel mussten aufgebaut werden.

Als weitere Aufgabe mussten mindestens 500 Menschen, verkleidet als Wikinger mit Schwertern, Äxten, Schildern und Helmen, dabei sein. Auch der Bürgermeister bekam eine Aufgabe: Eppig musste sich zum feuerspeienden Drachen verwandeln.

Die Aufgabe war zwar groß, doch alle geforderten Punkte wurden am Ende innerhalb von fünf Stunden so gut erfüllt, dass der Sieg für die Wällster und 3000 Euro für zwei gemeinnützige Projekte heraussprangen.

Alle Aufgaben wurden erfüllt: Aus Holz und Stoffbahnen wurden große Wikingerschiffe gebaut. Im Stall waren lebende Tiere wie Schafe, Esel und Pferd zu sehen. Die Bürger saßen an einer 25 Meter langen, zünftig gedeckten Tafel und ließen es sich schmecken. Und sogar die größte Herausforderung, 500 Menschen verkleidet als Wikinger, mit Schwertern, Äxten, Schildern und Helmen, klappte. 512 Wällster wurden um 14 Uhr gezählt - einschließlich dem Bürgermeister als Drache.

Zur Feier gab es Freibier und Bratwürste. Die Gewinnsumme von 3000 Euro wird jeweils zur Hälfte an die Obernburger Stiftung "Hilfe in Not" und den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg (Kleinheubach) gespendet.

