Vox Lunaire macht sich selbst das schönste Geschenk

Chor verstärkt sich zum 25-jährigen Bestehen mit Ehemaligen

Miltenberg 31.07.2023 - 16:58 Uhr 1 Min.

Die fünf aktuellen und fünf ehemalige Mitglieder von Vox Lunaire begeisterten am Freitag im Bürgersaal 200 Besucher.

Etwa 200 Zuhörer vor Ort

Heute mag man sich das Musikleben Miltenbergs ohne die »Mond-Stimme/n« (so der Name) nicht mehr vorstellen. Den jüngsten Beweis lieferten die Sänger am Freitag, als sie im Bürgersaal, der mit 200 Zuhörern prall gefüllt war, sich selbst und den Musikfreunden im Rahmen des Miltenberger Kultursommers ein Geschenk zu ihrem 25. »Geburtstag« machten.

Fünf Stimmen erfreuen derzeit die Fans der A-cappella-Musik: Margarete Faust (Mezzosopran), Isabelle Saraiva (Sopran), Juliane Platz (Alt), Peter Liefeith (Bass) und Ralf Henning Krause (Tenor). Sie hatten zum Silberjubiläum ehemalige Mitglieder eingeladen und sich in nur zweitägiger Probezeit vorbereitet: Antonia Calasse, Silke Schmid, Juliane Platz, Andreas Platz und Dietrich Tiggemann - und einmal, bei »Mit Lieb bin ich umfangen«, dem allerersten Lied nach der Gründung, auch Robert Pinegger - bildeten mit dem aktuellen Quintett eine sehr schöne harmonische Einheit.

Geistliche und weltliche Musik

Geistliche und weltliche Vokalmusik aus vielen Jahrhunderten steht seit 25 Jahren bei Vox Lunaire auf dem Programm. Schon im ersten Stück bündelten sich Faszination und Strahlkraft dieser Chorliteratur in einem einfühlsamen Klang, der Großes erwarten ließ. Und das gab es dann auch gut 90 Minuten lang. Wieder einmal konnten sich die Organisatorinnen des Kultursommers freuen, dass der wetterbedingte Umzug in den Saal letztlich der Qualität sogar guttat, weil hier die feinen Nuancen des Ensembleklangs noch besser zur Geltung kamen als wohl bei einem Open-Air-Auftritt.

Es passte einfach alles an diesem Abend, auch das Programm mit seiner schönen Mischung aus temperamentvollen und fast meditativen Sätzen. Die Kehrseite so qualitätsvoller 90 Minuten: Längst nicht alle Glanzlichter in der oft mitreißenden, immer sensiblen Performance der fünf und auch aller zehn Akteure können hier Platz finden. Die Abendlieder müssen aber genannt werden: Billy Joes »Lullaby« mit dem himmlisch-zarten »Good Night, My Angel«, die fast überirdisch harmonische Version von »Der Mond ist aufgegangen« sowie Reinbergers berührendes und ganz und gar unpathetisches Abendlied mit dem »Bleibe bei uns, denn es will Abend werden«.

Reiz des A-cappella-Gesangs

Wer bisher nicht wusste, wie reizvoll und erfüllend A-cappella-Gesang mit mal witziger, mal ernster, aber immer intelligenter Moderation sein kann, weiß es spätestens seit dieser Geburtstagsfeier der besonderen Art.