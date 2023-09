Vortrag in Trennfurt: Über die Zukunft unserer Nahrungsmittelproduktion

Experte Jens Hauck im Interview über Waldgärten

Klingenberg a.Main 11.09.2023 - 12:47 Uhr 3 Min.

Jens Hauck beim Arbeiten in einem Waldgarten. Im Februar 2021 begann das Team von Sarsarale auf einem aus Wald, Feuchtgebiet, Acker und Grünland bestehenden Gelände östlich von Berlin, einen Waldgarten als Pilotprojekt aufzubauen.

Herr Hauck, Sie sind Experte für alternative Möglichkeiten, Nahrungsmittel anzubauen. Diese Möglichkeiten haben nichts mit dem inzwischen weit verbreiteten Ökolandbau zu tun. Worum geht es Ihnen genau?

Bei der Landwirtschaft, die wir Moment haben, das gilt auch für den Ökolandbau, braucht es immer Dinge von außerhalb. Es braucht zum Beispiel Dünger oder Treibstoff für Fahrzeuge. Auch wird bei der Landwirtschaft, wie sie heute betrieben wird, Boden abgetragen. Mutterboden wird vernichtet. Das Food Forest Network von Sarsarale baut in der Nähe von Berlin Nahrungsmittel in einem Waldgartenprojekt an. Bei Waldgärten handelt es sich um komplexe Agroforstsysteme. Bei dieser Art und Weise, Nahrungsmittel zu erzeugen, tragen wir den Boden nicht ab, sondern wir machen Boden gut. Wir bauen zum Beispiel Humus wieder auf. Statt Kohlenstoff zu emittieren, wie es die konventionelle Landwirtschaft tut, schaffen wir in Waldgärten Kohlenstoffsenken (in diesen Reservoirs wird CO2 aufgenommen, Anmerkung Pat Christ). Waldgärten bieten auf vielen Ebenen Antworten und Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Wir können dadurch der Klimakrise, aber auch dem Artensterben entgegentreten. Waldgärten sind sozusagen eine grüne Explosion.

Wann und wie genau sind Sie denn zu der Überzeugung gekommen, dass wir unsere Lebensmittel alternativ anbauen müssen?

Ich habe schon mit 16 Jahren das Buch des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums gelesen. Darin ist beschrieben, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, auf der Ausbeutung von Menschen, Tieren und Natur aufbaut. Rückblickend sehe ich von dort aus bei mir eine kontinuierliche Entwicklung hin zur Beschäftigung mit ökologischen Kreisläufen und Permakultur, wobei ich ständig dazulerne. Aktuell rauschen wir krass in eine Klimakrise hinein. Und wir erkennen immer stärker, dass wir das System tatsächlich an die Wand fahren. Inzwischen haben wir alljährlich zur Jahresmitte bereits die Belastungsgrenze des Erdsystems überschritten.

Immer mehr Menschen denken um und Ökoprodukte werden stärker nachgefragt. Warum reicht das, was bisher geschehen ist,noch nicht aus?

Weil wir Nahrungsmittel immer noch nicht mit der Natur anbauen! Wir im Food Forest Network versuchen, die Natur zu verstehen. Ich zum Beispiel verstehe mich als Teil unseres vernetzen Systems Waldgarten.

Wie arbeitsaufwendig sind Waldgärten?

Waldgärten sind arbeitsintensiv. So ist es zum Beispiel nötig, für jede Fläche ein eigenes Design zu entwickeln. Das liegt daran, dass Regen und Wind auf jeder Fläche anders sind. Die Gestaltung von Waldgärten könnte jedoch Hand in Hand mit der Transformation gehen. Im Moment haben wir jede Menge fossil basierter Bullshitjobs, die den Menschen keinen Spaß machen. Auf der anderen Seite gibt es Ärzte, die Waldbaden verschreiben. Und viele Menschen erleben, wie gut es tut, mit den Händen im Garten zu arbeiten. Dann hat man einen ganz anderen Bezug zur Nahrung. Durch die Transformation könnten mehr Menschen in Waldgärten arbeiten. Wir könnten aber auch Robotik und künstliche Intelligenz für den Einsatz im Waldgarten entwickeln. Solche Roboter könnte man so programmieren, dass sie selbstständig Flächen jäten und ernten. Wenn man all dies berücksichtigt, sind Waldgärten gar nicht so arbeitsintensiv.

Menschen, die Ungewöhnliches tun, sagen oft, dass sie dazu wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind. Das gilt ja nun für Sie nicht. Kommen aber umgekehrt Menschen durch Sie quasi "wie die Jungfrau zum Kind" zu alternativen Anbaumethoden?

Ja! Denn immer mehr Menschen sehen, wie unsere Erde kollabiert. Wir haben Waldbrände. Wir haben Dürren. Die Leute verstehen, dass wir umdenken müssen. Bei meinen Vorträgen bekomme ich total positives Feedback. Sie motivieren die Menschen zum Beispiel, anzufangen, selbst Bäume zu pflanzen.

Aktuell verbrauchen wir für den Anbau unserer Nahrungsmittel die zigfache Menge an Energie, die wir aus ökologischen Gründen verbrauchen dürften. Wie energieeffizient sind denn Ihre Anbaumethoden?

Wir sind höchst energieeffizient. In der konventionellen Landwirtschaft werden etwa zehn Kalorien Energie benötigt, um eine Kalorie Nahrung zu produzieren. Davon müssen wir weg, wir müssen zu einer Eins-zu-Eins-Landwirtschaft kommen. Waldgärten schaffen das.

Denken Sie, dass wir noch weitere Möglichkeiten einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion ausfindig machen sollten, oder haben wir methodisch nun alles, was wir brauchen?

Wie gesagt, auch ich lerne täglich dazu. Von daher sind meine Vorträge immer nur der Ist-Zustand. Wir selbst zum Beispiel packen neuerdings Pflanzenkohle in unsere Beete. Vorgestern hatte ich ein Gespräch an der Uni Hamburg. Dort forscht eine Wissenschaftlerin zum Effekt von Mehl aus verwitterten Steinen in Beeten. Das könnte die Kohlenstoffsenken weiter erhöhen.

Sie habe sich ja viele Gedanken über das Klima und die Umwelt gemacht, und mich würde interessieren, was denn die Quintessenz aller Ihrer Überlegungen ist: Sind Sie optimistisch, dass wir den Wandel schaffen? Oder haben auch Sie "Klimaangst"?

Hierüber denke ich jeden Tag nach. Und ich sehe beide Seiten. Ich sehe, dass sehr viele Menschen einfach so weitermachen. Ich sehe, wie träge und langsam die Politik ist. Das alles macht mich skeptisch. Auf der anderen Seite sehe ich, wie stark die Natur ist. Von daher bin ich oft positiv und habe Hoffnung. Allerdings gibt es fast jeden Tag auch Momente, da könnte ich verzweifeln.

Pat Christ

Hintergrund: Vortrag in Trennfurt Am Montag, 25. September um 19.30 Uhr spricht Jens Hauck im Pfarrheim Trennfurt zum Thema "Nahrung ökologisch nachhaltig anbauen". In dem kostenfreien Vortrag wird aufgezeigt, wie Lebensmittel durch Agroforst mit Permakultur sowie Waldga?rten produziert werden können. Organisiert wird der Vortrag vom Frauenbund Trennfurt mit Unterstu?tzung durch den Kreisverband für Garten und Landschaft Miltenberg-Obernburg, die Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz sowie Bio Weinbau Anja Stritzinger. pat